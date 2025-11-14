매출 446억원…전년 대비 34% 증가 스포츠·학생복·워크웨어 ‘트리플 성장엔진’

[헤럴드경제=강승연 기자] 형지엘리트가 소비 불황 속에서도 신사업에서 성과를 내며 수익성을 5배 이상 끌어올리는 ‘깜짝 성장’을 기록했다.

14일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 6월 결산법인인 형지엘리트의 제25기 1분기(7~9월) 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 34% 증가한 446억원을 기록했다. 같은 기간 영업이익은 402% 증가한 75억원, 당기순이익은 433% 확대된 62억원으로, 모두 5배 이상 뛰었다.

이번 역대급 실적에는 스포츠 상품화 사업 및 학생복 사업에서의 독보적인 경쟁력이 불쏘시개 역할을 했다는 설명이다. 신사업인 워크웨어 사업이 본격적인 성장 국면에 진입하면서 트리플 성장엔진을 완성했다.

실제 스포츠 상품화 사업의 1분기 매출은 247억원으로 전년 동기 대비 175% 성장했다. 진출 초반부터 힘을 준 야구 종목이 역대급 흥행을 기록하며 굿즈 수요가 상승 곡선을 그린데 이어, FC바르셀로나와 FC서울의 상품화 파트너로 참여해 진행한 양 구단 친선경기 기념 팝업스토어까지 흥행했다.

또한 국내 학생 수가 줄고 있는 상황에서 학생복 사업이 확고한 경쟁력을 굳히며 전년 동기 대비 매출이 22% 증가했다. 중국을 중심으로 한 프리미엄 교복 시장 전략도 괄목할 만한 성과를 나타내고 있다.

형지엘리트의 성장세는 당분간 지속될 것으로 전망된다. 학생복 사업이 프리미엄 교복을 앞세워 중국을 넘어 아세안 시장으로 확장되고 있어서다. FC바르셀로나에 이어 대형 구단과 파트너십 강화를 추진 중인 스포츠 상품화 사업에도 기대감이 커지고 있다.

워크웨어 사업은 B2B에 이어 B2C 시장까지 확대할 계획이다. 이밖에도 특수복시장에 스포츠 상품화 및 워크웨어를 전개하고 있는 윌비브랜드의 노하우를 접목시켜, 새로운 수익창구를 지속적으로 창출해 나갈 계획이다.

형지엘리트 관계자는 “스포츠·학생복·워크웨어 3강 비즈니스의 성장세를 매우 고무적으로 평가하고 있는 가운데, 제품의 품질 강화와 포트폴리오 확대에 더욱 역량을 집중할 방침”이라며 “전사적으로 AI 기반 경영 혁신(AX)을 통해 효율성을 극대화함으로써 성장세에도 속도를 높이겠다”고 말했다.