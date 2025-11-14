[헤럴드경제=김보영 기자] 14억원이 넘는 거액의 외화가 인천공항 출국장에서 적발돼 세관당국이 수사를 벌이고 있는 것으로 파악됐다.

14일 뉴시스에 따르면 전날 오전 6시 4분쯤 인천공항 제2여객터미널 동·서편 개장검색실에서 한 승객의 위탁 수하물에서 대량의 현금 다발이 발견됐다. 돈은 캐리어 안에 수건으로 감싸져 있었으며, 가방 대부분이 외화로 가득 찬 상태였던 것으로 알려졌다.

해당 가방은 이날 오전 8시 20분 인천에서 홍콩으로 출국하려던 한국인 남성 A씨가 부친 캐리어 두 개로, 각각 4500만엔과 4400만엔, 미화 40만달러가 들어 있었다. 이는 한화 14억2821만원에 해당하는 금액이다.

외국환거래법에 따르면 출입국 시 1만달러를 초과하는 외화를 반출·반입할 경우 반드시 세관에 신고해야 한다. 그런데 A씨는 별도의 신고를 하지 않은 것으로 전해졌다.

이에 따라 인천공항본부세관은 자금 출처 등 A씨의 외화 소지 경위를 확인하기 위해 수사를 벌이고 있다.

A씨는 “친구의 것을 대신 위탁한 것이다”라고 진술한 것으로 전해졌다. 다만 세관은 A씨의 자금의 출처가 불분명하다고 보고 조사를 진행하고 있다.

이에 대해 인천공항본부세관은 “조사 중인 사안에 대해서는 확인해 줄 수 없다”고 밝혔다.