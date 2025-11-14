[헤럴드경제=나은정 기자] 70대 아버지가 딸을 위해 결혼식장 지하주차장에서 직접 부케를 만든 사연이 전해져 감동을 주고 있다.

12일 소셜미디어 스레드에서는 최근 경기도 성남에서 결혼식을 올린 A씨의 글이 화제가 됐다.

글에 따르면 30년전 꽃집을 운영했다는 A씨의 아버지(76)는 부케를 직접 만들어주겠노라 딸에게 약속했다. 하지만 충북 제천에서 예식장까지 장거리 이동에 부케가 조금이라도 생기를 잃을까봐 걱정이 됐고, 결국 차량에 싱싱한 꽃과 손질 도구를 한가득 싣고 예식장으로 향했다.

예식장에 도착한 아버지는 양복이 아닌 작업복 차림으로 곧장 지하주차장 한쪽 바닥에 자리를 잡았다. 그는 예식에 늦을까 노심초사하며 생화를 하나하나 손질해 서둘러 부케 제작에 나섰다. 이 자리엔 A씨의 언니 부부와 조카, 동생 커플까지 온 가족이 둘러앉아 아버지를 응원했다.

오로지 딸이 가장 아름다운 순간을 맞이하길 바라는 마음으로 아버지가 손수 제작한 부케가 완성됐고, 신랑의 부토니에 역시 그의 손끝에서 만들어졌다.

A씨는 “신랑의 부토니에와 혼주 가슴꽃이 너무너무 예뻐서, 아빠의 마음이 보여서 제 마음이 조금 더 아팠다”며 “가족들이 아빠를 둘러싸고 함께 철푸덕 앉아 곁을 지키는 모습은 결혼식때 눈물 한방울 안흘린 저를 뒤늦게 눈물짓게 했다”고 전했다.

사연이 알려지자 누리꾼들의 반응은 뜨거웠다.

누리꾼들은 “이렇게 예쁜 부케도 처음이지만 이렇게 정성들인 부케는 처음이다”, “아빠의 사랑이 너무나도 느껴지는 이야기다”, “지금까지 결혼식썰 중에 제일 가슴 울리는 이야기다”, “주차장 사진ㅇ; 진짜 오열 버튼이다”, “글쓴이는 사랑받기 위해 태어난 사람인 듯” 등의 반응을 보였다.

글이 화제되자 A씨는 “진심 어린 댓글들 감사하다”며 “부모님께 댓글들 꼭 보여드리겠다. 부모님의 소소한 일상에 큰 활력이 돼 주셔서 고맙다”고 감사 인사를 전했다.