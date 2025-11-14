[헤럴드경제=함영훈 기자] 국내 최대 복합리조트 제주신화월드가 2025년 12월 31일 마지막 날을 마무리하고, 2026년 첫날을 맞이하는 특별한 이벤트 ‘JSW 카운트다운 2026’을 진행한다고 밝혔다.

제주신화월드의 특별 야외 공연장에서 펼쳐지는 이번 카운트다운 공연은 따뜻한 연말 분위기와 새해를 맞이하는 설렘을 더해, 제주에서만 누릴 수 있는 유니크한 경험을 선사할 예정이다.

‘JSW 카운트다운’은 매년 제주신화월드에서 진행되는 제주 최대 연말 행사로, 해마다 풍성하고 다채로운 공연으로 관객들을 맞이하고 있다. 다양한 아티스트들이 대중성과 음악성을 겸비한 무대를 선보이며, 전 세대가 함께 즐길 수 있는 축제의 장으로 자리 잡았다.

이번 카운트다운 공연 역시 인기 아티스트들이 출연해, 뜨거운 에너지와 함께 관객들에게 특별한 공연을 선사할 예정이다. 1차 라인업은 11월 14일, 2차 라인업은 21일 제주신화월드 공식 인스타그램을 통해 공개될 예정이다.

제주신화월드에 투숙하는 고객은 ‘JSW 카운트다운 2026’ 공연을 누구나 관람할 수 있다. 공연은 지정석 없이 스탠딩으로 운영되며, 좌석에 구애받지 않고 자유로운 분위기 속에서 즐길 수 있다. 객실 예약은 제주신화월드 홈페이지 또는 호텔 예약 플랫폼을 통해 가능하며, 객실은 조기 마감될 수 있다.

새해를 맞이하는 순간을 더욱 특별하게 만들어 줄 스페셜 불꽃놀이도 준비되어 있다. 아티스트들의 공연을 끝으로 카운트다운과 함께 화려한 불꽃놀이가 펼쳐지며, 희망차고 설레는 새해 첫날을 맞이할 수 있다. 또한 행사장 내 다양한 먹거리 부스가 운영되어, 공연을 즐기며 다양한 음식을 맛볼 기회를 제공한다.