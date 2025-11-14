한국요꼬가와전기와 맞손 스마트팩토리 분야 시너지 창출 추진

[헤럴드경제=한영대 기자] 효성ITX는 13일 한국요꼬가와전기와 디지털 트랜스포메이션(DX) 사업 협력을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.

요꼬가와전기는 1915년 일본 도쿄에서 설립돼 에너지, 화학, 소재 등 다양한 산업 분야에 측정·제어 솔루션을 제공하는 글로벌 공정자동화 전문 기업이다.

이번 협약은 효성ITX의 IT 기술과 한국요꼬가와전기의 제조·운영기술(OT)을 결합해 스마트팩토리 분야에서 시너지를 창출하기 위해 추진됐다. 양사는 향후 제조 공정 데이터를 활용해 데이터 기반 의사결정 체계를 고도화하는 등 사업 협력을 확대할 계획이다.

효성ITX는 그룹 내 계열사의 스마트팩토리를 구축하는 등 스마트팩토리 분야 기술력을 강화하고 있다. 또 자체 개발한 데이터 분석 솔루션인 익스트림VAS를 통해 인공지능(AI)·빅데이터 기반 공정 데이터 분석 역량을 키우고 있다.

홍혜진 효성ITX 대표이사는 “이번 협약은 IT와 제조 운영기술을 융합해 제조 현장의 경쟁력을 높이기 위한 중요한 첫걸음”이라며 “데이터 기반의 스마트팩토리 구축을 통해 고객사의 생산성과 효율을 한층 끌어올리겠다”고 말했다.

나카지마 코이치 한국요꼬가와전기 대표이사는 “효성ITX와의 협력으로 한국 제조 산업의 디지털 혁신이 가속화될 것”이라며 “100년 이상 축적한 산업 제어 및 운영기술 노하우를 바탕으로 새로운 가치를 함께 만들어가겠다”고 덧붙였다.