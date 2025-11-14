수험표 지참 시 할인 제공

[헤럴드경제=전새날 기자] 커넥트플레이스 청량리역점은 2026학년도 대학수학능력시험을 마친 수험생과 가족들을 위해 다양한 할인 혜택과 문화 전시 콘텐츠를 선보인다고 14일 밝혔다.

먼저, 수험표를 지참한 고객을 대상으로 한 특별 프로모션을 마련했다. 아웃백 스테이크하우스는 오지 치즈 후라이즈 메뉴를 무료로 제공하며, 베이커리 브랜드 태극당은 2만원 이상 구매 시 전체 금액의 10% 할인 혜택을 제공한다. 롯데시네마에서는 영화관람권 7000원 쿠폰과 콤보 3000원 할인권을 제공한다. 아이디헤어는 수험생과 동반 1인을 대상으로 커트를 제외한 펌, 염색 등 시술 50% 할인 혜택을 제공한다.

3층 팝업존에서는 오는 27일까지 디저트 브랜드 팝업이 운영된다. ‘모찌 방앗간’은 신선한 과일로 만든 수제 과일 찹쌀떡 5종을, ‘5알 땅콩빵’은 붉은 땅콩이 들어간 땅콩빵을 선보인다.

문화 전시 콘텐츠도 마련했다. ‘가족과 함께, 행복으로 가는 길’을 주제로 한 조각 작품 전시는 대형 7점, 소형 17점 등 총 24점의 작품을 선보인다. 작품은 주차장 출입구부터 3층 중앙, 청량리역 대합실 출입구까지 주요 동선 곳곳에 전시되어 있다. 내년 초까지 운영될 예정이다.

한화커넥트 관계자는 “커넥트플레이스 청량리역점이 수험생과 가족 모두에게 새로운 에너지와 영감을 전하는 특별한 경험의 공간이 되길 기대한다”고 말했다.