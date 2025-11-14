엔젤로보틱스와 ‘헬스테크’ 맞손

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행은 하나더넥스트 서초동라운지에서 시니어(장년층) 전용 ‘하나더넥스트(HANA THE NEXT) 웨어러블 로봇 서비스’를 출시했다고 14일 밝혔다.

이번 서비스는 대한민국 대표 웨어러블(착장할 수 있는) 로봇기업 엔젤로보틱스와 함께 하나더넥스트의 금융·비금융 통합 라이프케어(건강돌봄) 생태계를 헬스테크(건강기술) 영역으로 확장한 첫 프로젝트다. 보행 능력 향상을 돕는 ‘의료용 웨어러블 로봇’ 체험과 은퇴설계·상속·증여 등 금융 상담을 연계해 시니어 맞춤형 금융지원을 강화하는 것이 목표다.

이번에 신설한 서비스는 지난 9월 하나금융그룹이 엔젤로보틱스와 생산적 금융 확대를 위한 ‘로봇과 금융의 융합을 통한 미래전략산업 공동 발굴’ 업무협약을 맺은 뒤 실제 현장에서 구현한 첫 사례다. 금융과 헬스테크을 결합해 시니어 맞춤형 라이프 케어 경험을 제공한다.

하나은행은 이번 서비스 출시와 함께 ‘하나더넥스트 서초동라운지’에서 회복 치료 목적의 고관절 보조 웨어러블 로봇인 ‘엔젤슈트 H10’을 시니어 고객이 직접 체험하는 프로그램을 시범운영했다.

하나은행은 하나금융그룹의 시니어 특화 브랜드 ‘하나더넥스트’ 출범 1주년을 맞아 지난 13일에 이어 20일, 27일 등 총 3회에 걸쳐 체험 행사를 진행한다.

하나은행은 이번 서비스 출시를 통해 ▷웨어러블 로봇 구매 혜택 지원 ▷로봇 관련 금융서비스 영역 확대 ▷중장기적 특화 금융상품 등 시니어 맞춤형 서비스를 지속 확대할 방침이다.

하나은행 하나더넥스트본부 관계자는 “이번 서비스는 단순한 체험 행사가 아니라, 금융회사가 기술을 통해 시니어 고객의 건강과 활동성을 직접 지원하는 첫 사례라서 의미가 크다”며 “이를 통해 하나은행은 하나더넥스트를 은퇴 전후 시니어의 건강, 금융, 생활 등 전반을 아우르는 토탈 시니어 솔루션 브랜드로 더 발전시키고, 지속적으로 시니어 맞춤형 혁신 서비스를 선보이겠다”고 말했다.