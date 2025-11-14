- 2027년까지 태안군에 장애인과 가족 모두 치유받고 회복할 수 있는 복합시설 건립

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 태안군에 장애인과 그 가족이 함께 치유받고 회복할 수 있는 전국 최초의 복합 힐링공간을 마련한다.

도는 14일 태안군 안면읍 승언리 1380-4번지 일원에서 김태흠 지사를 비롯해 성일종 국회의원, 가세로 태안군수, 장애인 시설 대표 등 200여 명이 참석한 가운데, ‘충남 장애인가족 힐링센터’ 착공식을 개최했다.

행사는 ▷머릿돌용 기념판 서명 ▷홍보 동영상 상영 ▷경과보고 ▷시삽행사 등 순으로 진행했다.

이번 사업은 그동안 장애인 관련 복지시설이 장애인 당사자 중심으로 운영돼 가족의 양육 부담과 심리적 스트레스에 대한 지원이 부족하다는 지적에 따른 것으로 오는 2027년 2월 완공을 목표로 추진한다.

힐링센터 규모는 1만 9500㎡ 부지에 지하 1층, 지상 4층, 연면적 6575.92㎡이다.

센터 내부에는 ▷실내 물놀이장 ▷찜질방 ▷가족탕 ▷다목적 강당 ▷스누젠렌실 ▷풍경마루 ▷프로그램 마당 ▷휴게마당 등 다양한 힐링 및 체험시설을 조성한다.

도는 장애인뿐만 아니라 그 가족도 함께 이용할 수 있는 복합 치유공간으로 조성되는 만큼 장애인가족의 정서적 안정과 가족회복력을 높이는데 기여할 것으로 기대하고 있다.

아울러, 센터 건립을 시작으로 장애인가족의 심리·정서 지원과 여가활동 확산을 위한 다양한 프로그램을 개발해 전국에서 찾아오는 선도 모델로 발전시켜 나갈 계획이다.

김태흠 지사는 “장애인과 그 가족을 위한 전국 최초의 힐링센터가 충남에서 시작된다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “장애인뿐만 아니라 그 가족의 행복과 회복을 함께 돌보는 것이 진정한 복지의 출발”이라고 말했다.

이어 “센터가 장애인과 가족 모두에게 쉼과 회복의 공간이자, 서로의 마음을 이해하고 함께 성장할 수 있는 상징적인 장소가 되길 바란다”며 “앞으로도 장애인과 가족이 행복한 포용사회 실현을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.