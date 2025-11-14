소비자리스크관리부 신설 비예금 판매 등 절차 강화

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행은 한국능률협회컨설팅(KMAC)이 주관하는 2025년 ‘KCPI(한국의 소비자보호 지수)’ 조사에서 3년 연속 ‘한국의 금융소비자보호 우수 기업’에 선정됐다고 14일 밝혔다.

‘KCPI’는 각 기업의 소비자보호 수준을 고객 관점에서 측정하고, 실제 기업의 상품·서비스를 경험한 고객에 대한 조사를 거쳐 나온다.

이번 선정으로 하나은행은 금융소비자 보호를 위한 진정성과 소비자보호시스템의 실효성을 다시 한번 입증받았다고 강조했다. 하나은행은 보다 체계적인 금융소비자 보호와 고객 중심 가치 실현을 위해 금융권 최초로 소비자보호그룹에 ‘소비자리스크관리부’를 별도 신설했다. 소비자리스크관리부는 금융상품의 개발 단계에서부터 판매, 사후관리에 이르는 전 과정에 소비자 권익을 최우선으로 두고 있다.

특히, 투자성 상품에 대한 심의·의결 기구인 비예금상품위원회에 외부 전문인력을 위촉해 비예금 상품 선정과 판매를 위한 절차를 강화했다. 소비자보호 관점에서 금융상품의 단계별 위험성 등을 검수할 수 있는 관리 체계를 구축해 지난 6월 금융권 최초로 ‘소비자리스크관리 특허’도 얻었다.

또한 대학생·시니어 등 세대별 고객으로 구성한 ‘소비자 패널’과 ‘제도개선 애자일랩(Agile Lab)’ 운영을 통해 소비자의 의견을 반영한 고객 친화적 금융상품과 서비스를 제공하고 있다고 하나은행은 강조했다.

그 밖에도 하나은행은 보이스피싱 등 금융사기 방지와 취약계층의 금융 접근성 향상을 위해 ▷금융거래 적정성 점검 체계 구축 ▷실시간 이상거래탐지시스템(FDS) 운영 ▷고령층 전용창구 운영 ▷시각장애인 점자약관 제공 ▷디지털금융 교육 플랫폼 ‘하나원큐 길라잡이’ 출시 등 모든 금융소비자의 실질적 권익 향상과 보호를 위해 전사적 노력을 기울이고 있다.

이호성 하나은행장은 “앞으로도 실질적이고 적극적인 금융소비자보호는 물론, 보이스피싱 등 민생 금융범죄 사전 예방에 은행과 임직원 모두가 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.