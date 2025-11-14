[헤럴드경제=양대근 기자] 현대자동차가 국내 축구팬에게 그랜저와 함께 축구국가대표팀의 하루를 체험하는 경험을 선사한다.

현대차는 오는 12월 5일 천안에 위치한 ‘대한민국 축구종합센터’에서 고객 초청 이벤트 ‘현대 풋볼데이 2025 with 그랜저’를 실시한다고 14일 밝혔다.

현대차는 1986년 멕시코 월드컵부터 11회 연속 월드컵 본선에 진출하는 국가대표팀의 성취를 응원하고 같은 해 출시돼 현재까지 현대차를 대표하는 세단으로 성취를 이룬 그랜저에 대한 고객의 지속적인 사랑과 성원에 보답하기 위해 마련했다.

참가를 희망하는 고객은 이날부터 오는 23일까지 현대자동차 공식 홈페이지와 공식 인스타그램의 이벤트 페이지를 통해 응모할 수 있다.

현대차는 추첨을 통해 총 120명의 고객을 선정해 ▲실제 국가대표 식단으로 구성된 중식 체험 ▲축구해설위원 한준희, 유튜버 김진짜 등 축구 인플루언서와 함께하는 북중미 월드컵 조 추첨 프리뷰 ▲이동국 전 국가대표 축구선수와 함께하는 레전드 축구 클래스 등 다양한 프로그램을 제공할 예정이다.

행사 마지막에는 그랜저 동호회 회원들에게 그랜저 차량의 주요 특징과 차량에 대한 생생한 후기를 들을 수 있는 ‘그랜저 토크쇼’도 열린다.

현대차는 이번 행사에 참가하는 고객 중 원하는 고객은 KTX 천안아산역에서 행사 장소까지 그랜저 시승차를 제공해 편안한 이동을 도울 예정이다

현대차 관계자는 “대한민국의 축구 문화 발전과 더불어 40년간 그랜저를 사랑해주신 고객분들의 사랑에 보답하기 위해 이번 행사를 마련했다”며 “이번 행사로 대한민국 축구대표팀을 그랜저와 함께 응원하며 잊지 못할 추억을 쌓길 바란다”고 밝혔다.