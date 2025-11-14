프바걸즈가 직접 녹음·안무 소화 끌어치기·초크질 등 안무로 표현 직전 하이원리조트 챔피언십 첫선

[헤럴드경제=조용직 기자] 프로당구 PBA의 치어리더 ‘프바걸즈’(PBA Girls)가 직접 부른 프로당구 주제곡이 멜론 등 각종 음원사이트에 정식 발표됐다.

PBA(총재 김영수)는 지난 11일 강원도 정선군 하이원리조트 프로당구 25-26시즌 7차투어 ‘국민의 행복쉼터 하이원리조트 PBA-LPBA 챔피언십’ 결승전을 앞두고 PBA의 새로운 주제곡인 ‘Who am I’(후 엠 아이)를 공개했다.

PBA 치어리더 중 가운데 은비, 소연, 장미가 뭉쳐 ‘프바걸즈’의 첫 아티스트 프로젝트 멤버로 참여했다. ‘나는 누구인가(Who am I)’라는 질문을 통해 진정한 나를 찾는 여정을 뉴잭스윙 풍으로 표현했다고 한다.

특히 ‘당구여제’ 김가영의 인터뷰에서 영감을 얻어 작사됐는데, 성장과 용기를 담은 내용이 인상적이라는 평가다. 프바걸즈 측은 “곡을 듣자마자 김가영 선수의 강한 멘탈과 자기 확신에서 오는 카리스마가 떠올랐다”고 소감을 말했다.

PBA는 지난 7월 AI를 활용해 여러 장르의 주제곡을 생성했고, 선수와 팬들 대상으로 투표를 거쳐 주제곡을 선정했다. 곡의 완성도를 높이기 위해 대형 기획사에서 활동 중인 유명 편곡가를 섭외해 곡을 마무리했다.

싸이, 던, 몬스타엑스 등 여러 K-POP 아티스트와 작업했던 이태후 안무가가 이번 곡의 안무를 맡았다. 끌어치기, 키스, 3쿠션, 초크질과 같이 당구의 특정 동작을 안무에 녹인 것이 이채롭다.