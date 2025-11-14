‘GS칼텍스 예울마루’ 등 통해 문화·예술 후원

[헤럴드경제=고은결 기자] GS칼텍스는 문화체육관광부가 인증하는 ‘2025 문화예술후원 우수기관’에 선정되었다고 14일 밝혔다. 이에 따라 2016년 첫 선정 후 4회 연속으로 문화예술후원 우수기관 지위를 유지했다.

문화예술후원 우수기관은 문화예술후원법에 따라 3년마다 실시하는 엄격한 재인증 심사를 통과해야 한다. GS칼텍스는 문화예술 후원 분야에서 보여준 지속적인 전문성과 성과를 인정받아 2028년까지 문화예술후원 우수기관 지위를 유지하게 됐다.

GS칼텍스의 대표적인 문화예술 사회공헌 사업은 2012년 전남 여수시에 개관한 ‘GS칼텍스 예울마루’다. 세계적 건축가 도미니크 페로가 설계에 참여한 예울마루는 친환경 건축물로, 대극장(1021석)과 소극장(302석), 전시실 4개, 분수광장, 산책로, 다도해정원, 전망대를 갖춘 문화예술 복합공간이다.

GS칼텍스 예울마루는 다양한 공연·전시·교육 프로그램을 통해 지역 문화예술의 중심지 역할을 해왔다. 2025년 상반기 기준 누적 1990여회 공연을 통해 91만 명 이상의 관객을 맞이했으며, 187회 전시를 통해 49만여명에게 현대미술 감상의 기회를 제공했다. 예술교육 프로그램에는 3만4000여명이 참여했다.

2020년 여수 장도에 조성된 GS칼텍스 예울마루 창작스튜디오도 예술가들에게 무료 작업 공간을 제공한다. 해당 공간에서 활동한 작가 9팀의 작품들은 최근 서울 금호미술관에서 개최된 GS칼텍스 예울마루 창작스튜디오 참여작가전을 통해 주목받았다. 또한 GS칼텍스는 올해 4월 개관한 GS아트센터 운영을 후원하며 문화예술 지원 영역을 수도권까지 확장했다.

GS칼텍스 관계자는 “이번 재선정은 문화예술을 통한 사회적 가치 창출 의지를 보여주는 성과”라며 “지속적인 문화예술 후원으로 사회 발전에 기여하겠다”고 말했다.