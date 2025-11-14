12월 5일 파주 운정신도시에 오픈 리테일·식음·여가·집약 지역 최초 입점 브랜드 선보여

[헤럴드경제=신현주 기자] 국내 최초 ‘쇼핑 테마파크’ 개념을 도입한 신세계프라퍼티가 지역 커뮤니티형 쇼핑 공간 ‘스타필드 빌리지(Starfield Village)’를 선보인다고 14일 밝혔다.

1호점은 경기도 파주시 운정신도시 핵심에 있는 ‘스타필드 빌리지 운정’이다. 다음 달 5일 베일을 벗는다.

스타필드 빌리지는 스타필드에 커뮤니티 기능을 더한 신규 브랜드다. ‘더 나은 일상의 습관’이라는 콘셉트 아래, 쇼핑·미식·여가·취향·교류를 아우르는 감도 높은 콘텐츠로 새로운 삶의 방식을 제안하는 것이 목표다.

‘스타필드 빌리지 운정’은 파주 운정신도시 내 단일 브랜드 최대 단지인 ‘힐스테이트 더 운정’에 들어선다. 시행사와 위탁 계약을 맺고, 신세계프라퍼티가 운영하는 구조다.

운정은 파주시 인구의 절반 이상(57%)인 29만 명이 거주한다. 초·중·고등학교가 밀집해 어린 자녀를 둔 3545세대 비중이 높은 지역이다. 신도시 조성으로 가파른 인구 증가세 대비 생활 인프라 시설이 적어 여가문화 공간에 대한 시민 수요가 크다.

스타필드 빌리지 운정은 이러한 지역 특성을 기반으로 차별화된 콘텐츠를 도입한다. 전체 단지 영업 면적은 약 1만5800평으로, 중심축에 있는 ‘센트럴’과 주변 아파트, 오피스텔 저층부로 구성했다. 오는 12월 센트럴이 먼저 문을 열고, 26년 초에는 그 외 구역까지 모두 공개한다.

지상 1~4층까지 영업 면적 약 7770평 규모로 들어서는 ‘센트럴’은 스타필드 빌리지의 핵심 공간으로서 100여 개의 브랜드를 만날 수 있다. ‘아우디’, ‘어반플랜트’, ‘아티장베이커스’, ‘무신사 스탠다드’, ‘무인양품’, ‘샤오미’ 등 브랜드가 입점한다.

체험형·커뮤니티형 시설도 한데 어우러진다. 글로벌 스포츠 브랜드 ‘데카트론’은 파주 러너들을 위한 러닝 특화 매장을 연다. 신개념 복합문화공간 ‘타임체임버’는 코워킹 공간을 강화해 자기계발과 휴식이 어우러진 복합 커뮤니티를 선보인다. 오는 1월에는 국내 최초로 미국 크레욜라 본사의 IP를 활용한 체험형 키즈 엔터테인먼트 ‘크레욜라 익스피리언스’가 들어선다. 오감을 활용한 몰입형 놀이 기반의 발달 성장 센터 ‘째깍다감’도 국내 첫 매장을 연다.

이 외에 청담동 스파 브랜드 ‘엘피지오(LPHYSIO)’와 이가자의 프리미엄 헤어 브랜드 ‘오캄’이 콜라보한 국내 1호 헤어·스파 전문 브랜드 ‘오캄웰니스스튜디오’도 첫 매장을 연다.

임영록 신세계프라퍼티 사장은 “스타필드 빌리지는 지역과 사람, 공간을 유기적으로 연결한 미래형 로컬 리테일 시설로서, 지역민의 하루에 자연스레 스며들어 새로운 삶의 기준을 제시하는 곳”이라며 “더 나은 일상의 습관을 누리는 지역 대표 라이프스타일 허브로 고객들의 삶의 질 향상은 물론, 지역 상권에 더 큰 활기를 불러올 것”이라고 전했다.