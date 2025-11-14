11월 20~21일 양천공원에서 전국 29개 지자체, 43개 업체 참여…지역 특산김치 등 판매 자율포장부스, 1시간 무료주차권, 관내 당일 무료 배송 등 편의서비스 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 본격적인 김장철을 앞두고 주민의 김장 물가 부담을 덜고 도농 간 상생의 의미를 더하기 위해 11월 20일과 21일 양천공원에서 ‘김장철 직거래 장터’를 개최한다.

올해는 가을철 잦은 비로 작황이 부진할 것으로 예상됨에 따라 구는 주민이 품질이 검증된 김장 재료와 지역 특산품을 합리적인 가격으로 구매할 수 있도록 자매결연 지역과 우호 협력 지자체 등의 우수 특산물만을 엄선해 직거래 장터를 마련했다.

생산자가 직접 판매하는 방식으로 유통 비용을 줄여 소비자는 시중보다 저렴한 가격에 전국 각지의 질 좋은 김장재료를 한자리에서 비교하며 구매할 수 있다.

이번 장터에는 전국 29개 지자체에서 추천한 43개 우수 업체가 참여해 지역 특산김치와 젓갈, 고춧가루, 새우젓, 절인배추 등 약 140여 개 품목을 선보인다.

특히 ▲공주시(총각김치, 쪽파김치, 돌산갓김치) ▲상주시(고춧가루) ▲예산군(생강, 마늘) ▲옹진군(무, 고추, 쪽파) ▲진도군(디포리, 다시마, 새우) ▲진천군(고춧가루) ▲포천시(배추김장김치) 등 9개 지자체가 새롭게 참여해, 지난해보다 더 다양한 김장재료를 만나볼 수 있다.

구는 이용객 편의를 위해 자율 포장부스를 마련하고, 구매고객에 한해 지역 내 당일 무료배송 서비스와 장터 앞 노상 공영주차장 1시간 무료주차권을 제공한다.

이번 장터 참여업체들은 판매수익금의 5% 이내를 양천사랑복지재단에 자발적으로 기부해 어려운 이웃을 도울 예정이다. 구는 김장철 직거래 장터뿐만 아니라 설·추석 직거래 장터 등 행사마다 자율적 기부를 이어오며 따뜻한 장터 기부문화를 정착시키고 있다.

이기재 양천구청장은 “김장철 직거래장터는 소비자에게는 양질의 김장재료를 합리적인 가격에 구매할 기회를 제공하고, 농가에는 안정적인 판로 확보의 장이 되어왔다”며 “앞으로도 도시와 농촌이 함께 상생하고, 나눔이 선순환하는 따뜻한 지역경제를 만들어가겠다”고 말했다.