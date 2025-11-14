라벨 제거, 재활용 플라스틱 활용

[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데마트는 ‘무라벨 국산 설향 딸기’를 출시한다고 14일 밝혔다.

용기에 부착된 외부 라벨을 완전히 제거해 폐기물 발생을 최소화하고 분리배출 효율을 높였다. 품질 자신감을 바탕으로 투명 트레이 내 딸기를 1단으로 구성한 점도 특징이다. 라벨이나 다른 딸기에 가려지는 부분 없이 고객이 전체 품질 상태를 한눈에 확인할 수 있도록 기획했다.

롯데마트는 연간 판매량이 높은 대표 품목에 무라벨 포장을 도입함으로써 실질적인 재활용 효과와 파급력을 극대화하겠다는 방침이다.

롯데마트는 지난해부터 산지, 팩 제조사와 협력해 무라벨 전용 재생 트레이를 개발했다. 재활용 플라스틱 50%를 원료로 사용해 기존 판매량 기준 연간 약 100톤 규모의 포장재 절반을 재활용 원료로 대체했다. 중량·원산지 등 필수 정보는 팩 자체에 양각 표기했다.

무라벨 설향 딸기는 제타플렉스 서울역점, 제타플렉스 잠실점을 포함한 롯데마트 30개 점포에서 500g 1팩당 1만6990원에 판매되며, 연내 전국 점포로 확대될 예정이다.

신한솔 롯데마트·슈퍼 과일팀 MD(상품기획자)는 “앞으로도 환경 부담을 낮춘 상품을 지속 확대해, 지속가능한 신선 유통을 강화해 나가겠다”고 말했다.