유통사 최대 규모 런클럽 네트워크 구축

[헤럴드경제=전새날 기자] 롯데백화점은 잠실 롯데월드몰 1층에 글로벌 프리미엄 스포츠웨어 브랜드 ‘온(On)’ 매장을 연다고 14일 밝혔다.

온(On) 스토어는 러닝·트레이닝·라이프스타일을 모두 아우르는 제품군을 갖춘 매장이다. 러너뿐만 아니라 테니스, 하이킹 등을 즐기는 고객이 자유롭게 체험하고 머물 수 있는 복합형 공간으로 설계했다.

롯데백화점은 이번 매장과 함께 국내 유통사 최대 규모의 러닝 커뮤니티 플랫폼을 본격적으로 구축할 계획이다. 잠실 롯데월드몰에서 진행되는 ‘나이키 런클럽’에는 현재까지 약 300명 이상의 고객이 참여하고 있다.

온 스토어에서도 정기 러닝 세션과 이벤트를 통해 러너들이 소통하고 교류할 수 있는 장을 마련한다. 첫 커뮤니티 러닝 세션은 오는 26일 열린다. 이후 격주 단위로 석촌호수 일대를 중심으로 러너들의 활동 거점을 확대할 예정이다.

각종 인기 상품을 비롯해 글로벌 셀럽 및 브랜드 협업 컬렉션도 함께 선보인다. 먼저 온(On) 글로벌 브랜드 파트너인 배우 ‘젠데이아(Zendaya)’와 온(On)이 협업한 의류 제품을 선출시 한다. 국내 소비자들에게 높은 인기를 얻고 있는 ‘포스트 아카이브 팩션’과 협업한 한정판 스니커즈를 판매한다.

진승현 롯데백화점 MD본부 패션부문장은 “롯데월드몰은 단순한 쇼핑 공간을 넘어 러너들의 일상과 문화를 이어주는 플랫폼으로 진화하고 있다”라며 “이번 매장을 통해 브랜드와 소비자, 러너가 한 공간에서 교감하며 ‘웰니스와 러닝 허브’로 확장될 수 있도록 경험 중심의 운영을 강화할 것”이라고 말했다.