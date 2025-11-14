[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]영남대는 지난 7일 영남대 소재관에서 ‘2025학년도 YU 사회공헌 아이디어 공모전’ 최종 발표 및 시상식을 개최했다.

이번 공모전은 대학혁신지원사업의 일환으로 학생들의 창의적 사회공헌 아이디어를 발굴하고 봉사정신을 함양하기 위해 마련됐다.

공모전은 전공 분야와 연계한 소외계층 지원 방안을 주제로 진행됐으며 서류심사와 PT 발표를 거쳐 총 9개 팀(개인)이 본선에 진출했다.

심사 기준은 논리성, 창의성, 실현가능성, 발표력, 구체성, 공익성, 지속가능성 등이 적용됐다.

심사 결과 이대현 학생(식품경제외식학과 3년)이 ‘사랑의 덮밥 나눔-지역 농산물을 활용한 대학생 사회공헌 프로그램’으로 대상을 수상했다.

이 프로그램은 지역 농가의 식재료를 활용해 독거노인 등에게 영양가 있는 덮밥을 제공하는 방안으로, 전공 지식을 접목해 사회·경제적 문제 해결과 정서적 교류, 지역 상생 가치를 제시한 점에서 높은 평가를 받았다.

최우수상은 영어영문학과 학생들로 구성된 ‘스토리메이커즈’ 팀의 ‘작은 배우들을 위한 영어 연극 봉사 활동’이 수상했다.

이 프로그램은 지역 아동들에게 영어 연극을 통해 언어능력과 자신감을 향상시키는 교육봉사 활동이다.

이 외에도 우수상 3팀, 장려상 4팀이 선정되며 총 9개 팀이 수상했다.

정진영 영남대 사회공헌단장은 “학생들이 사회문제를 인식하고 해결 방안을 구체적으로 제시한 의미 있는 자리였다”며 “앞으로도 학생 중심의 사회공헌 활동이 확산될 수 있도록 지원을 강화하겠다”고 말했다.