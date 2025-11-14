유·청소년·장애인 대상 월 10만 5000 원~11만 원 12개월 수강료 지원 - 11월 28일까지 신청 접수, 12월 1~11일 개별 통보… 2026년 1월부터 지원 시작

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구(구청장 박강수)는 경제적 여건으로 인해 스포츠 활동 참여가 어려운 저소득층 유·청소년과 장애인의 건강증진과 건전한 여가활동을 지원하기 위해 ‘2026년 스포츠강좌 이용권’ 신청을 받는다.

‘스포츠강좌 이용권’은 체육 소외계층을 지원하는 사업으로, 대상자가 원하는 온·오프라인 스포츠강좌의 수강료를 매월 일정 금액 지원해 스포츠 참여 기회를 확대하는 제도다.

유·청소년 스포츠강좌 이용권은 5세부터 18세까지의 관내 유·청소년 가운데 기초생활보장법에 따른 생계·의료·주거·교육급여 수급가구, 차상위계층 및 학교·가정·성폭력 등 범죄피해 가정(경찰청 추천)을 대상으로 한다.

장애인 스포츠강좌 이용권은 5세부터 69세까지의 등록장애인을 대상으로 하며, 장애 특성상 보호자 동반이 필요한 경우 지원금 범위 내에서 보호자 1인까지 함께 지원받을 수 있다.

2026년에는 유·청소년은 월 10만5000 원, 장애인은 월 11만 원 범위 내에서 최대 12개월까지 지원을 받을 수 있다.

신청 기간은 11월 28일까지이며, ▲스포츠강좌이용권 홈페이지 ▲장애인스포츠강좌이용권 홈페이지에서 온라인으로 신청하거나 마포구청 체육진흥과(11층) 또는 각 동 주민센터를 방문해 서면으로 신청할 수 있다.

정원보다 많은 신청자가 있을 경우에는 자격 조건과 누적 이용 기간 등을 고려한 선정 기준에 따라 대상자를 결정한다.

선정 결과는 12월 1일부터 12월 11일까지 순차적으로 개별 안내된다.

스포츠강좌 이용권은 다른 체육·건강지원사업과 중복해 혜택을 받을 수 없다.

유·청소년의 경우 국민체육진흥공단에서 운영하는 ‘스포츠꿈나무 특기장려금’이나 보건복지부의 ‘비만아동 건강관리 서비스’ 지원 대상자라면 선정에서 제외된다.

장애인 스포츠강좌 이용권 역시 동일한 기준이 적용되며, 여기에 더해 보건복지부의 ‘노인 맞춤형 운동 서비스’와 ‘장애인 등 건강취약계층 운동 서비스’ 등 신체활동 지원사업을 이용 중인 경우에도 중복 지원이 불가하다.

박강수 마포구청장은 “스포츠 활동은 아이들의 건강한 성장뿐 아니라 장애인의 삶의 질 향상에도 큰 도움이 되는 필수 복지 영역”이라며“스포츠를 통해 모든 구민이 보다 건강한 일상을 누릴 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다”고 말했다.

이어 “마포구는 누구나 차별 없이 스포츠를 누릴 수 있는 환경을 만들기 위해 노력하고 있다”며 “누구나운동센터 역시 세대와 장애의 경계를 넘어 남녀노소 누구나 운동할 수 있는 공간으로 큰 호응을 얻고 있는 만큼, 이번 스포츠강좌 이용권과 함께 많은 구민께서 가까운 곳에서 편리하게 건강을 챙기시길 바란다”고 덧붙였다.