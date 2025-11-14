세계 최초의 마이바흐 고객 전용 전시장 방문해 조현상 HS효성 부회장 등과 회동

[헤럴드경제=김성우 기자] 메르세데스-벤츠 그룹 AG 이사회 의장이자 최고경영자(CEO)를 맡고 있는 올라 칼레니우스가 13일 ‘마이바흐 브랜드센터 서울(Maybach Brand Center Seoul)’을 찾아 딜러 파트너와의 협력 방안을 논의했다.

마이바흐 브랜드센터 서울은 지난 7월 서울 강남구 압구정에 문을 연 세계 최초의 마이바흐 고객 전용 전시장 및 서비스센터다.

이번 방문에는 HS효성 조현상 부회장, HS효성 안성훈 대표이사, HS효성더클래스 노재봉 대표이사가 함께 자리한 가운데 올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 그룹 AG CEO, 옌스 쿠나스 메르세데스-벤츠 그룹 AG 승용부문 세일즈 총괄, 마티아스 바이틀 메르세데스-벤츠 코리아 대표이사 및 주요 임원들이 참석했다. 현장에서는 수준 높은 한국 고객을 위한 개인화된 리테일 여정의 방향성과 미래 비즈니스 협력 방안에 대한 논의가 이뤄졌다.

마이바흐 브랜드센터 서울은 메르세데스-벤츠의 최상위 브랜드인 마이바흐의 철학과 핵심 가치를 구현한 상징적 공간이다. 맞춤형 고객 경험과 품격 있고 개인화된 서비스를 결합해 엄선된 브랜드 경험을 고객에게 선사하고 있다. 또한 한국 전통미와 현대적 세련미를 잇는 이 공간은 고객에게 몰입형 맞춤 경험을 제공하고자 하는 마이바흐 브랜드의 노력을 보여주는 이정표가 되고 있다.

마이바흐 브랜드센터 서울은 독보적인 외관과 매혹적인 빛과 그림자가 조화를 이룬 독창적인 건축 디자인으로 최근 ‘독일 디자인 어워드(German Design Award)’에서 ‘엑설런트 아키텍처 – 리테일 아키텍처(Excellent Architecture – Retail Architecture)’를 수상했다.

올라 칼레니우스 메르세데스-벤츠 그룹 AG CEO는 “서울에 위치한 세계 최초의 마이바흐 브랜드센터를 직접 방문해보니, 한국의 마이바흐 브랜드에 대한 깊은 애정이 공간 곳곳에 아름답게 담겨 있다는 점이 매우 인상적이었다 ”며 “이는 한국 고객들에게 한층 더 특별하고, 품격 있는 경험을 제공하겠다는 메르세데스-벤츠의 약속을 다시 한번 확인시켜 주는 것”이라고 말했다.