창립 3주년 기념식 및 세미나 종교계·기관·지자체 협력 강화

[헤럴드경제=김현경 기자] 저출생대책국민운동본부(이하 출대본)이 출범 3주년을 맞아 돌봄 생태계 구축을 통한 인구 위기 극복 의지를 다졌다.

출대본은 12일 서울 중구 한국프레스센터에서 창립 3주년 기념식과 세미나를 개최했다. 기념식에는 정부와 지방자치단체, 종교계와 민간단체 대표 등 관계자 100여 명이 참석해 지난 3년간의 성과를 평가하며 저출생 극복 공로 시상식을 진행했다.

감경철 출대본 본부장은 “지난 1월 관계법령이 개정됨으로써 저출생 위기 극복을 위해 전국의 종교 시설을 활용한 돌봄이 이뤄지고 있다”며 “이를 위해 함께해주신 전국의 가톨릭, 불교, 기독교 등 종교인들과 정부 관계자들께 감사드린다”고 인사를 전했다. 또한 “앞으로도 출대본은 전국의 10만개 종교 시설을 노유자 돌봄센터로 보완하여 대한민국 돌봄 생태계를 구축하는 데 앞장설 것”이라고 밝혔다.

이어 더불어민주당 송기헌 의원, 국민의힘 송석준, 김미애, 김민전 의원의 축사와 오세훈 서울시장, 이철우 경상북도지사 등의 격려사가 있었다.

저출생 극복 공로 시상식에선 대한불교조계종 사회복지재단, 천주교 서울대주교 생명위원회, 부산감전교회에 감사패를 전달했다. 종교 시설의 아동돌봄시설 활용을 위한 법률 개정 등 정책적 기반 마련에 앞장선 김회재 전 국회의원에게는 공로패가 수여됐다.

세미나에선 주형환 저출산고령사회위원회(이하 저고위) 부위원장이 ‘초저출생 시대, 국가 정책과 민간의 협력 시너지’라는 주제로 발표에 나섰다. 주 부위원장은 “국가 정책이 아무리 정교하더라도 현장의 적극적 대응과 실질적 변화가 없이는 성공할 수 없다”며 “종교 시설과 같이 신뢰도 높은 민간기관의 협력과 참여는 국가 정책의 실제적 체감도를 높이고 저출생 극복을 가속화하는 핵심 동력”이라고 강조했다. 특히 “종교 시설을 활용한 지역사회 돌봄 인프라는 종교 화합은 물론 생명존중 의식 확산과 국민 정서 함양에 큰 도움이 된다”며 “저출생 극복과 생명존중 돌봄 생태계를 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

이후 사례 발표에는 공지유 조계종 사회복지재단 대리, 천주교 서울대교구 생명위원회 사무국장 오석준 신부, 김현정 행복한출생든든한미래 전문위원이 종교계 저출생 극복의 현황과 사례를 나눴다. 불교, 천주교, 기독교 관계자들은 각 종단이 갖는 특색에 맞춰 진행된 저출생 극복 활동을 소개했다. 불교 남녀 커플 매칭 사업인 ‘나는 절로’와 천주교 생명 존중 교육, 기독교의 종교 시설을 활용한 지역 밀착형 돌봄의 사례를 공유했다.

또 유혜정 한반도미래인구연구원 인구연구센터장이 ‘기업과 함께하는 저출생 극복 사례’를 주제로 기업 규모와 특성에 따른 저출생 극복 전략을 제시했다. 최은정 경북도청 저출생여성정책실장, 최지은 서울시 서울연구원 연구단장은 지자체 주도의 돌봄 주거 문제 해결과 육아 친화 환경 구축, 탄생 응원 프로젝트 등 다양한 정책을 소개했다.

출대본은 정부 정책과 긴밀히 연대하는 종교계를 포함한 민간의 노력을 더욱 강조하며 “세대를 넘어 지속 가능한 돌봄 생태계 구축을 통해 저출생 위기를 반드시 극복할 것”이라고 전했다.