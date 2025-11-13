‘대장동 항소 포기’ 본회의 토론 중 김윤덕 국토장관 불참 놓고 신경전 “야당 무시” “내려와” 여야 고성

[헤럴드경제=김진 기자] “소관 법률안을 국회 본회의에서 통과시킬 때는 담당 국무위원이 국회에 출석해야 하는 것이 국회법에 정해져 있습니다. 이것을 무시하고 국회 권위를 살리겠다는 국회의장에 대해서 인사할 수가 없습니다.” (곽규택 국민의힘 의원)

“국회의장에게 인사하는 것은 법적 의무는 아닙니다. 안 해도 괜찮습니다. 그러나 그건 그 사람의 인격입니다.” (우원식 국회의장)

비쟁점법안 처리를 위해 13일 소집된 국회 본회의에서 때아닌 ‘인사’ 신경전이 벌어졌다. 법안 처리 이후 여야의 ‘대장동 항소 포기’ 관련 찬반 토론에서 곽규택 의원이 국회의장에 대한 목례 없이 연단에 오르면서다.

우 의장은 “인사 안하고 올라갑니까”라며 불편한 기색을 드러냈다. 곽 의원은 뒤를 돌아보지 않은 채 토론을 시작했지만, 민주당 의석에서 날아온 “인사해”, “인사하세요” 등 항의에 발언을 중단했다.

우 의장은 “국회의원이 올라올 때 국회의장한테 인사하는 게 법적 사항은 아니다”라면서도 “국회의원이 국회를 대표하는 국회의장한테 인사하는 것은 국회에 대한 예의이고, 또 국민에 대한 예의”라고 했다. 이어 “다시 인사하시면서 올라올 의향이 있으시면 그렇게 하시고, 아니면 마음대로 하시라”고 했다.

곽 의원은 인사를 하는 대신 김윤덕 국토교통부 장관의 본회의 불참 문제를 거듭 항의했다. 김 장관은 다수의 국토교통위원회 소관 법률안 처리가 예정됐던 이날 본회의에 사전 일정을 이유로 불참을 통보했다. 국민의힘 지도부를 비롯한 의원들은 이에 항의하며 본회의장에서 앞서 퇴장했다.

곽 의원의 발언하는 동안 국민의힘 의석에서는 “야당을 무시하니까 그렇죠” 등 곽 의원을 두둔하는 목소리가 나왔다. 더불어민주당 의원들은 “내려와”라고 외쳤다.

곽 의원의 토론이 종료된 뒤 우 의장은 “저렇게 인사 안 하는 것이 국회의장이 불공정하게 의사를 진행한 것 아니냐는 이런 항의일 것”이라며 “국회의장은 무소속입니다. 그래서 중립”이라고 했다. 그러면서 “과거 국민의힘이 집권여당일 때 똑같은 사례가 무지기수로 많다”며 “그런 점들을 반추해 보지 않고 국회의장이 항상 똑같이 하는 일을 그때는 괜찮고 지금은 안 된다고 하는 것도 틀렸다”고 했다.

한편 대장동 항소 포기 토론에서 국민의힘은 외압 의혹의 ‘윗선’으로 이재명 대통령을 정면 겨냥했다. 박수영 의원은 “이재명 대통령의 유죄가 예견되는 사건이어서 그런 것 아닙니까”라며 “(대장동 개발비리 사건의) 1심 판결문에 이재명 대통령의 이름이 400번 넘게 나오기 때문 아닙니까”라고 했다. 곽 의원은 “이재명 대통령이 대장동 개발 사업을 자신이 설계했다고 스스로 밝힌 것처럼, 현직 대통령인 이재명 대통령이 있는 그야말로 최고 권력형 특혜 비리 부패 사건”이라고 했다.

반면 민주당은 이를 ‘정치검찰 감싸기’라고 비판했다. 이건태 의원은 “대장동 수사팀은 불법 수사를 한 감찰 대상이고 수사 대상”이라며 “이들이 집단 행동을 하는 것은, 즉 조작 수사를 은폐하기 위한 물타기에 불과하다”고 했다. 김기표 의원은 “국가가 나아가야 할 방향에 대해 건설적인 대안 제시를 해야 할 야당이 그 책임은 방기한 채 시효가 한참 지난 이재명 대통령에 대한 조작 표적 삼기에 여전히 매달리고 있다”고 했다.