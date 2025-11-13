보수 강세 지역…각각 9명·7명 몰려

[헤럴드경제=김해솔 기자] 국민의힘 조직강화특별위원회(조강특위)는 13일 서울 양천갑과 울산 남구갑 당협위원장을 오디션을 통해 선출하겠다고 밝혔다.

조강특위 위원장을 맡은 정희용 사무총장은 이날 서울 여의도 중앙당사에서 8차 회의를 마친 후 기자들과 만나 “심사 지역 중 일부 지역을 선정 보류 지역으로 결정했고 추가로 조직위원장을 결정한 지역은 없었다”며 “서울 양천갑, 울산 남구갑은 오디션 지역으로 결정했다”고 말했다.

서울 양천갑은 황희 더불어민주당 의원이 3선째 현역으로 있지만 비교적 보수 세가 강하다고 평가받는 지역이다. 이번 국민의힘 당협위원장 공모에 박성중 전 의원, 정미경 전 최고위원, 조수진 전 최고위원, 태영호 전 최고위원, 함인경 전 대변인 등 9명이 지원한 것으로 알려졌다.

현역 김상욱 의원이 국민의힘에서 민주당으로 적을 옮기며 공석이 된 울산 남구갑 당협위원장에는 강호승 전 대통령비서실 행정관, 김상회 HD현대중공업 전무, 김태규 전 방송통신위원회 부위원장 등 7명이 지원한 것으로 전해졌다.

정 사무총장은 “여론조사, 현장 선거인단 투표, 조강특위 위원 투표로 결정해 그날 현장에서 발표할 예정”이라고 밝혔다.

또 “단수 지역 중 결정된 지역은 17곳”이라며 “발표는 순차적으로 하겠다”고 말했다.

당협위원장이 공석인 사고당협 공모 절차 일정과 관련해서는 “11월 말까지는 결정을 끝내려고 생각하고 있지만 오디션을 하기로 결정해 더 지연될 수 있다”고 밝혔다.