내년 2월 14일까지 3개월간 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 강서구(구청장 진교훈)가 13일 ‘2026 희망온돌 따뜻한 겨울나기 선포식’과 ‘온도탑 제막식’을 열고 이웃돕기 모금활동의 시작을 알렸다.

구는 오는 15일부터 내년 2월 14일까지 서울사회복지공동모금회와 함께 어려운 이웃을 돕기 위한 모금사업을 추진한다. 목표액은 25억 원이다.

이날 선포식에는 진교훈 구청장과 사회복지공동모금회, 강서희망나눔복지재단, 지역사회보장협의체, 동 희망드림단, 후원자 등 130여 명이 참석했다.

선포식에선 이웃돕기 성금품 전달식도 함께 진행됐다.

장육희 피앤에프인터내셔널 대표가 성금 5000만 원을 전해왔고, 정만연 에이스모자 대표는 1억 원 상당의 모자 2만개를 기탁했다.

김병희 오신산업 대표이사는 성금 2000만 원 기탁과 함께 나눔문화 확산을 위해 마련한 ‘기부나눔릴레이’의 1호 참여자로 나섰다. 기부나눔릴레이는 기부자가 다음 기부자를 추천하는 참여 잇기(챌린지) 방식으로 이어진다.

이기원 우리은행 강서구청 지점장은 성금 2000만 원을 기탁하며 2번째 참여자로 나섰다.

진교훈 구청장은 “지난해 47억8000만 원을 모금하며 서울시에서 모금액 1위를 달성할 수 있었던 건 어려운 이웃과 함께해야 한다는 많은 분들의 따뜻한 마음 덕분이었다”며 선포식에 참석한 기부자와 관계기관을 하나하나 호명하며 감사의 마음을 전했다.

그는 “주민 한 분 한 분이 나눔에 참여하시고 뜻을 모아주신 덕분에 어려운 이웃들이 추운 겨울을 조금이나마 따뜻하게 보낼 수 있었다”며 “올해도 변함없이 따뜻한 마음을 모아주시길 부탁드린다”고 말했다.