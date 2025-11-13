백악관 관리 “트럼프 지원 동결 승인 기다리는 중”

[헤럴드경제=김지헌 기자] 미국 뉴욕시장으로 선출된 30대 진보파 조란 맘다니(34)를 공산주의자라고 비난해온 트럼프 대통령의 ‘보복’이 구체화하는 기류다.

블룸버그통신은 12일(현지시간) 백악관 관리를 인용해 도널드 트럼프 대통령의 참모들이 민주당의 진보파 신예를 새 시장으로 선출한 뉴욕시에 대한 연방 재정지원을 중단하거나 철회하는 방안을 검토 중이라고 전했다.

익명을 요구한 이 관리는 현재 행정부가 뉴욕시 재정지원 동결에 대한 트럼프 대통령의 승인을 기다리고 있다고 덧붙였다. 그는 백악관 측이 맘다니 인수팀과 접촉한 적은 없다고 했다.

블룸버그는 이 관리가 트럼프 대통령이 재정지원 중단을 결정하게 될 경우 뉴욕이 구체적으로 어떤 영향을 받는지 등 상세한 내용은 언급하지 않았다고 전했다.

뉴욕 출신인 트럼프 대통령은 앞서 뉴욕시장 선거 전에는 맘다니가 당선되면 뉴욕에 대한 연방정부의 자금 지원을 제한할 수 있다고 경고한 바 있다.

트럼프 대통령은 뉴욕시장 선거운동 기간 내내 맘다니를 공산주의자라고 부르며 깎아내렸다.

맘다니의 당선 직후인 지난 5일에도 마이애미에서 열린 한 기업인 포럼에서 이번 선거 결과가 미국을 공산화하려는 민주당의 시도라며 이념 공세에 열을 올렸다.

특히 그는 같은 날 폭스뉴스 인터뷰에선 “그는 내게 아주 친절해야 한다. 그에게 가는 많은 것을 승인하는 사람이 나이기 때문”이라면서 자기가 연방 재정지원의 자금줄을 쥐고 있다는 사실을 다시 한번 상기시켰다.

무명에 가까웠던 정치 신인 맘다니는 지난 6월 뉴욕시장 예비선거에서 거물 정치인 앤드루 쿠오모 전 뉴욕주지사를 꺾는 파란을 연출하며 민주당 후보로 선출된 뒤 뉴욕시장에 당선됐다.

인도계 무슬림인 그는 서민 생활 형편 개선과 부유층 과세를 늘리는 데 중점을 둔 공약으로 미국 최대 도시인 뉴욕의 시장으로 선출되면서 미국 내 진보 세력을 대변하는 아이콘으로 급부상했다. 취임일은 내년 1월 1일이다.