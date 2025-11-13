우선협상대상자로 ‘(주)요트탈래’ 선정, 친환경 선박 12인승 6척 도입

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 지난 11일 ‘부산해상관광택시’ 수영만 권역(광안리~수영강~해운대)을 운항할 우선협상대상자로 ‘㈜요트탈래’를 선정했다고 13일 밝혔다.

시는 국제관광도시 부산을 대표하는 도심과 해안지역 주요 관광지를 연결하는 해양관광루트를 조성하고 육상교통을 분산하는 해양관광 콘텐츠를 개발하기위해 수영만 일대 해상관광택시 운항 사업자 공모를 지난달에 진행했다.

우선협상대상자로 선정된 ㈜요트탈래는 친환경 선박 12인승 6척을 우선 도입할 계획이다. 운항 노선은 부산의 상징적인 관광지인 광안리, 수영강, 해운대 세 곳의 승선장을 왕복하는 코스로, 이동 자체가 곧 관광이 되는 해양관광 콘텐츠로 구성된다.

탑승객들은 해운대 마천루, 광안대교 야경, 수영강의 도시 풍경을 가장 가까이에서 조망하는 차별화된 전망을 경험하게 된다.

시는 우선협상대상자인 ㈜요트탈래와 사업 세부 조건에 대한 협상을 거쳐 연내 최종 사업 협약을 체결하고, 선박 건조 및 승선장 조성 등의 절차를 거쳐 내년 상반기 시험 운항, 하반기 본 운항을 개시할 계획이다.

시는 해운대, 광안리 등 주요 승선장을 거점으로 관광객들의 이동 편의성을 극대화하고 부산에서만 즐길 수 있는 통합 관광 모델을 구축한다.

부산해상관광택시는 해양수도 부산이 가진 해양 인프라의 잠재력을 극대화해 해양관광루트 조성과 육상교통 혼잡 완화라는 복합적 성과를 달성할 핵심 사업이다. 특히 해상관광택시는 ‘부산시티투어버스’ 등 육상 관광 콘텐츠와의 연계를 통해 동반 상승 효과를 극대화할 것으로 전망된다.

또 해상관광택시는 해운대·광안리 등 교통밀집지역의 관광객 이동 수요 일부를 해상으로 전환함으로써 육상 교통량 분산에도 기여할 것으로 기대된다.

김현재 시 관광마이스국장은 “해상관광택시는 부산의 해양관광 인프라를 한 단계 끌어올릴 것”이라며 “해상관광택시가 시민과 관광객에게 차별화된 경험을 제공하고, 부산시티투어버스와의 연계를 통해 해상·육상 통합관광 시장과 지역 상권에 활기를 불어넣는 핵심적인 견인차 역할을 하길 기대한다”라고 전했다.