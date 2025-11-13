13개 실무반·898명으로 구성해 대응 63개 노선·이면도로 1930개 노선 대상

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 강남구(구청장 조성명·사진)가 오는 15일부터 내년 3월 15일까지 4개월간 제설 재난안전대책본부를 운영한다고 밝혔다.

이번 대책본부는 도로관리과 상황관리 총괄반을 포함한 13개 실무반, 898명으로 구성됐다. 구는 적설 예보에 따른 단계별 비상근무 체계를 가동한다. 구는 염화칼슘 2481톤, 친환경 제설제 1399톤, 소금 3095톤 등 제설 자재를 사전 확보했다. 트럭, 굴삭기, 살포기, 삽날, 브러시 등 차량과 장비 (239개)도 전 구역에 투입한다.

구는 도로, 보도, 버스정류장 등 제설 대상 전 영역에 걸쳐 장비와 인력을 배치하는 입체적인 제설 체계를 구축했다. 또한, 스마트 시스템, 보행자 중심 제설, 친환경 제설까지 포함한 다층적 대응 전략으로 폭설 상황에도 사각지대 없는 제설을 실현하겠다는 계획이다.

제설 구간은 간선 및 보조간선도로 63개 노선(91.05㎞), 이면도로 1930개 노선(341.28㎞)이다. 3개 권역(봉은사로 북측/봉은사로~양재천 북측/양재천 남측)으로 나눠 제설 작업을 한다. 제설제 공급시간 단축을 위해 각 구역에 전진기지와 이동식 전진기지 분산배치를 완료했다.

구는 초동 대응 강화를 위해 스마트 자동 제설 장비를 확대 설치·운영한다. 급경사지에 쌓인 눈을 효과적으로 녹이는 도로 열선을 올해 11개소 1285m 추가해, 총 74개소 7205m를 운영한다. 또한, 상시 응달 지역 등 결빙 취약 구간 8곳(7695m)에는 자동염수분사장치를 가동할 예정이다. 광평로34길 구간에는 염수탱크 용량을 10톤 증설해 초동 대응력을 강화했다. 도로 살얼음으로 인한 교통사고 방지를 위해 차량 속도와 노면 상태를 실시간으로 알리는 도로결빙 사고예방 시스템을 23개소에서 운영한다.

특히, 올해는 보행자 안전을 최우선으로 하는 구민 밀착형 보도 제설을 강화한다. 주요 취약 구간에 전문 제설 인력을 활용한 탑승식 브러시 제설을 시행하고, 버스정류장 승․하차 구역에 전담팀을 시범 운영해 보행자 낙상 사고를 방지할 계획이다. 동주민센터에는 소형 제설 장비(제설브러쉬, 전동운행식살포기, 송풍기 등) 품평회를 열었다.

친환경 제설도 강화됐다. 구는 친환경 제설제 확보 비율을 기존 15%에서 20%로 높였다. 친환경 액상 제설제를 활용한 습염살포 방식을 확대하고, 제설함 내 친환경 자재를 비치하는 등 환경 피해 최소화에 힘쓴다.

조성명 강남구청장은 “선제적이고 즉각적인 제설 대응을 통해 구민들이 불편 없이 겨울을 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “구민 여러분께서도 내 집과 점포 앞 눈을 치우고 대중교통을 이용하는 등 안전한 겨울을 위한 노력에 함께해주시길 바란다”고 말했다.