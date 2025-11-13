부분변경 모델, 안전·편의사양 등 개선 CR-V, 30년간 글로벌 누적 1500만대 이상 판매

[헤럴드경제=서재근 기자] 혼다코리아가 글로벌 베스트셀링 SUV(스포츠유틸리티차량) CR-V 하이브리드의 2026년형 부분변경 모델을 국내 출시하고 본격적인 판매에 돌입한다고 13일 밝혔다.

CR-V는 혼다 SUV 라인업을 대표하는 모델로, 일상 속 즐겁고 풍요로운 라이프스타일을 제안하기 위해 개발됐다. 1995년 처음 출시되어 ‘도심형 SUV’라는 새로운 장르를 개척했으며, 이후 150여 개국에서 30년간 글로벌 누적 판매 1500만 대 이상을 기록했다.

‘2026년형 뉴 CR-V 하이브리드’는 6세대 부분변경 모델로, 안전 및 편의사양을 업그레이드하며 상품성을 한층 강화했다.

안전사양으로는 혼다 센싱에 후측방 경보 시스템(BSI)과 크로스 트래픽 모니터(CTM) 기능이 새롭게 추가됐다. 자동 감응식 정속 주행 장치(ACC), 차선 유지 보조 시스템(LKAS), 트래픽 잼 어시스트(TJA), 저속 주행 시 차량 전·후방의 장애물을 감지해 구동력을 제어하는 저속 브레이크 컨트롤 기능(LSBC) 등 기존의 혼다 센싱 기능은 동일하게 적용됐다.

이 외에도 혼다의 독자적인 안전 차체 설계 기술인 ACE(Advanced Compatibility Engineering) 차체 구조와 리어 사이드 에어백 및 프런트 무릎 에어백을 포함한 첨단 10 에어백 시스템으로 동급 최고 수준의 안전성을 자랑한다.

또한, 사이드미러 열선 기능과 2열 시트 열선 기능을 추가해 사용자 편의성을 향상시켰으며, 토너 커버가 새롭게 적용되어 짐 적재 시 보관 편의성과 공간 활용성을 더욱 높였다.

파워트레인은 기존과 동일한 2.0ℓ 직분사 앳킨슨 엔진과 E-CVT 조합의 4세대 2모터 하이브리드 시스템이 탑재되었다. 모터의 최고출력 184마력, 최대토크는 34㎏·m이며, 엔진은 최고출력 147마력, 최대 토크 18.6㎏∙m로 모터의 보조 역할을 한다.

아울러 실내공간과 적재공간을 극대화하는 압도적인 패키징 기술을 통해 넓은 2열 레그룸과 최대 2166ℓ까지 확장되는 적재공간을 실현하며 캠핑, 차박, 짐이 많은 가족 여행 시에도 여유롭고 편안한 환경을 제공한다.

이지홍 혼다코리아 대표이사는 “CR-V는 혼다의 기술력과 신뢰를 바탕으로 30년간 고객과 함께 달려온 ‘올라운더 SUV’”라며 “새로워진 뉴 CR-V 하이브리드를 통해 일상의 동반자로서 언제 어디서든 함께하는 즐거움과 행복을 경험하실 수 있기를 바란다”고 말했다.

2026년형 뉴 CR-V 하이브리드는 2가지 트림으로 구성되며, 가격은 2WD 5280만원(이하 VAT 포함, 개별소비세 인하분 적용 기준), 4WD 5580만원이다.

한편, 혼다코리아는 CR-V 30주년 및 2026년형 뉴 CR-V 하이브리드 출시를 기념해 오는 21일부터 23일까지 스타필드 하남에서, 28일부터 30일까지는 타임빌라스 수원에서 주말 특별 전시 팝업 행사도 실시한다.