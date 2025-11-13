온·오프라인 이벤트…“소비자 소통 강화”

[헤럴드경제=정석준 기자] 하이트진로는 다가오는 크리스마스 시즌을 맞아 ‘테라 크리스마스 에디션’을 13일 출시한다고 밝혔다.

‘테라 크리스마스 에디션’은 테라 브랜드 색을 바탕으로 눈 내리는 크리스마스 풍경과 맥주잔을 들고 있는 산타 캐릭터를 더했다. 테라의 상징인 ‘리얼탄산’은 동그란 눈송이 형태로 표현했다.

하이트진로는 유흥·가정 채널에서 ‘Happy Christmas with TERRA’ 캠페인을 펼친다. 다양한 온·오프라인 이벤트를 통해 소비자와 소통할 계획이다.

유흥 채널에서는 월트리(wall tree) 포스터와 크리스마스 컬러 머리끈 증정 이벤트를 전개한다. 가정 채널에서는 단독 매대 및 LED 디스플레이와 함께 ‘테라 크리스마스 변온잔 증정 행사’를 준비했다. 유튜브 콘텐츠와 인플루언서 협업도 확대한다.

오성택 하이트진로 마케팅실 전무는 “현장 이벤트부터 온라인 콘텐츠까지 다양한 채널을 통해 소비자들이 테라와 함께 행복한 크리스마스를 보내길 바란다”고 말했다.