문다운 한국투자증권 연구원 보고서

[헤럴드경제=신동윤 기자] 원/달러 환율이 13일 장중 1480원대에 이를 경우 환 헤지나 당국의 미세조정 가능성이 있는 만큼 급격한 추가 상승은 제한될 것이란 예상이 국내 증권가에서 나왔다.

문다운 한국투자증권 연구원은 13일 보고서를 통해 이 처럼 원/달러 환율의 흐름을 전망했다.

전날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 전 거래일보다 2.4원 오른 1465.7원을 기록했다.

장 중 한때 1470원을 터치하는 등 최근 들어 환율이 크게 오르고 있다.

이에 대해 문 연구원은 보고서에서 “최근 급격한 달러-원 상승에는 거주자 해외 투자에 따른 달러 수요 확대가 기여한 부분이 크다”고 짚었다.

그는 “거주자 해외 투자가 급격하게 확대되면서 단기적으로 추가적인 원화 약세에 대한 기대가 자리 잡게 된다”며 “이때 수출 업체들은 단기 환율 고점에서 달러를 매도하기 위해 가지고 있는 달러를 보유하려는 유인이 확대된다”고 설명했다.

그러나 문 연구원은 “이런 환율의 움직임은 3분기 한국 국내총생산(GDP) 서프라이즈, 미국과 금리 차이 축소, 반도체 수출 호조 등 펀더멘털과는 괴리가 벌어진 상황”이라며 “기대와 수급이 만들어낸 쏠림”이라고 진단했다.

이어 “이렇게 수급이 쏠려서 환율이 한 번 레벨을 높인 이상 다음 유의미한 상단은 비상계엄 당시 진입했던 전고점 1480원”이라며 “일부는 1500원까지 상승을 예상하지만 달러 인덱스가 추가로 상승하지 않는다면 가능성은 제한적”이라고 말했다.

더불어 “1480원대에서는 국민연금의 전략적 환 헤지나 당국의 미세조정도 나올 가능성이 있어 급격한 환율 추가 상승은 제한될 것”이라고 예상했다.

문 연구원은 그러면서 “환율 상승세 진정을 위해서는 강달러 압력이 뚜렷하게 완화될 필요가 있는데, 하락 전환의 트리거(계기)로 이르면 다음 주 중 발표될 미국 9월 고용 보고서에 주목할 필요가 있다”고 말했다.