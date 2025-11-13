냉동 국물 요리·즉석밥 출시

[헤럴드경제=정석준 기자] CJ제일제당은 아동 전문 식품 브랜드 ‘푸키루키’(Pookie Rookie)를 선보인다고 13일 밝혔다.

‘푸키루키’는 브랜드의 캐릭터인 해달 형제 ‘푸키’와 ‘루키’의 이름이다. 바다 동물 캐릭터를 활용해 아이들에게 친근하게 다가가기 위해 개발됐다. 국내산 재료를 활용하고 자극적이지 않은 맛이 특징이다.

CJ제일제당은 푸키루키 첫 번째 제품으로 냉동 국물 요리와 즉석밥을 출시했다. 국물 요리 제품은 ‘푸키루키 한우로 만든 건강한 사골곰탕’으로 무항생제 한우 브랜드 ‘녹색한우’의 한우를 사용했다. 무가염, 무조미료, 무첨가물 제품이다.

‘푸키루키 유기농 쌀밥’은 농림축산식품부로부터 유기가공식품 인증을 받은 유기농 쌀을 사용했다.

CJ제일제당은 브랜드 론칭을 기념해 오는 17일부터 네이버 라이브커머스에서 리뷰 이벤트를 한다. 오는 20일부터는 CJ더마켓에서 할인과 경품 이벤트를 준비했다.

CJ제일제당 관계자는 “푸키루키 브랜드에는 바쁜 일상에도 아이들이 안심하고 먹을 수 있는 식사를 제공하려는 부모의 마음을 담았다”고 말했다.