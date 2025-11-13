소장 유물 체계적 관리로 지역 문화유산 가치 확산

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 예천군 예천박물관이 한국박물관협회가 주관하는 ‘2026년 공·사립·대학 박물관 국가 문화유산 DB화 사업’에 최종 선정됐다고 13일 밝혔다.

이에 따라 국비 지원을 받아 소장 유물을 더욱 체계적으로 관리하고 국민에게 공개할 수 있게 된다.

이 사업은 전국 박물관을 대상으로 소장품 데이터베이스(DB)를 구축하고, 누구나 유물 정보를 쉽게 접할 수 있도록 하는 것을 목표로 한다.

예천박물관은 2024년부터 3년 연속 선정돼, 10개월 동안 1명의 전문 인력을 지원받게 된다.

예천박물관은 2021년 재개관 이후 꾸준히 유물을 수집해 현재 약 3만 점의 유물과 자료를 소장·관리하고 있다. 이 가운데 2만 6,549점은 이미 데이터베이스에 등록돼 있으며, 체계적인 관리와 대국민 접근성을 높이는 기반이 마련됐다.

또한 매년 소장 유물의 국가유산 지정을 추진하며 지역 문화유산의 가치를 널리 알리고 있다.

이재완 박물관장은 “기증·기탁받은 유물을 정리하고 전시와 교육, 연구에 활용해 예천의 우수한 문화유산을 더 많은 사람에게 알리도록 노력하겠다”고 말했다.