마샬 초이 CBO·제니퍼 글로어 EVP 영입

[헤럴드경제=박지영 기자] AI 반도체 스타트업 리벨리온이 미국 법인 설립을 완료하고 글로벌 사업 확장에 속도를 낸다.

리벨리온은 13일 미국 클라우드 기업 오라클과 AI 반도체 스타트업 삼바노바시스템즈(Sambanova Systems) 출신의 사업 전략 전문가 마샬 초이(Marshall Choy)를 최고사업책임자(CBO)로, 제니퍼 글로어(Jennifer Glore)를 제품 관리 총괄 부사장(EVP of Product Management)으로 영입했다고 밝혔다.

마샬 초이는 오라클에서 프로덕트 및 솔루션 엔지니어링 부문 부사장(VP)을 역임하고, 이후 AI 반도체 스타트업 삼바노바시스템즈의 초기 멤버로 참여해 최고고객책임자(CCO)로 활동한 업계 베테랑이다.

함께 합류한 제니퍼 글로어는 오라클과 삼바노바시스템즈 등에서 제품 전략과 고객 중심 운영을 담당해온 인물이다. 리벨리온에서는 개발 조직과 고객 사이의 가교 역할을 수행하며 효율적인 제품 전략 수립과 사업 확장에 힘쓸 계획이다.

리벨리온은 이번 미국 법인 설립을 통해 AI 기술의 중심지인 북미 시장에서의 입지를 강화하고, 중동·동남아·일본 등 글로벌 비즈니스 네트워크를 확장할 방침이다.

회사는 최근 시리즈C 라운드에서 실리콘밸리 VC로부터 투자를 유치한 데 이어, 글로벌 리더십 영입으로 현지 고객 및 파트너와의 접점을 넓혀 비즈니스 성과를 가속화하려는 계획이다.

박성현 리벨리온 대표는 “투자 유치와 미국 법인 설립 등 글로벌 확장의 중요한 시점에 AI반도체와 인프라 시장에서 성공경험을 가진 전문가를 모시게 되어 매우 기쁘다”며 “마샬과 제니퍼가 가진 풍부한 경험과 전략적 통찰이 리벨리온의 성장에 큰 도움이 될 것이라 기대하며, 이번 영입은 리벨리온이 글로벌 리더로 도약하는 중요한 모멘텀”이라고 말했다.

마샬 초이 CBO는 “리벨리온은 세계에서 가장 혁신적인 AI 기업 중 하나로 빠르게 성장하고 있으며, 팀의 성장에 기여할 수 있는 중요한 시점에 합류하게 되어 뜻깊다”며 “리벨리온의 전략적 비전과 깊이 있는 제품 철학이 가진 가능성을 본 만큼 글로벌 시장에서의 AI의 미래를 함께 만들어가겠다”고 소감을 전했다.

리벨리온은 AI 반도체 스타트업으로, 추론 중심 반도체를 개발하고 있다. 특히 데이터센터용 AI 반도체에서 글로벌 경쟁력을 확보해 이른바 ‘한국판 엔비디아’로 불린다.