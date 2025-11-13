제18차 도시·건축공동위원회 개최 결과

[헤럴드경제=정주원 기자] 은평·거여 등 서북·동남권의 서울 외곽 생활권이 지역 특성에 맞춘 ‘생활권 중심 재편’에 속도를 내고 있다. 상업·보행 중심지 재편과 초역세권 공공임대 공급 등 체감형 균형발전 모델이 가동된다.

서울시는 12일 열린 도시·건축공동위원회에서 ‘은평구청 주변 생활권 지구단위계획 변경안’을 수정 가결했다.

은평로·서오릉로를 중심으로 공공시설과 배후 주거지가 밀집한 은평구청 일대에 상업 기능을 강화하고, 자율적 개발을 유도하는 조치다. 응암1·응암2·녹번1 재개발이 잇따르는 가운데 배후 인구가 늘어남에 따라 지역 중심지의 구조를 재정비할 필요성이 높아졌기 때문이다.

개정안에는 ▷녹번역 일대 지구단위계획구역 확장 ▷획지계획·공동개발 구역 축소 ▷높이계획 완화 ▷쌈지형 공지 신설 등이 포함됐다. 저층부 상가 도입과 보행동선 개선을 함께 추진함으로써, 은평로 일대가 지역 활력의 중심축이 될 수 있도록 개발 여건을 열어준 것이 핵심이다.

동남권에서는 송파구 거여역 초역세권이 본격적인 정비에 들어간다. 서울시는 같은 회의에서 ‘거여지구 지구단위계획 변경안’을 조건부 가결하고, 해당 부지에 신혼부부용 공공임대 ‘SH 미리내집’ 64가구를 공급하기로 했다.

5호선 거여역 2번 출구 바로 앞에 있는 이 지역은 2022년 말 기존 건물이 철거된 뒤 장기간 방치되며 정비 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.

이번 변경안은 ▷준주거지역 비주거 비율 제한 폐지 ▷공공임대 용적률 인센티브 적용 ▷용적률 체계 개편 등 개발 탄력성을 높이는 방향으로 구성됐다. 이에 따라 지하 1층~지상 14층 규모의 매입임대주택이 들어설 예정이며, 2026년 착공·2027년 준공을 목표로 관련 절차가 진행된다.

역세권 접근성이 좋은 곳에 공공임대가 공급되면 신혼부부·청년층의 주거 안정에 이바지하는 동시에 저출생 대응 효과도 기대할 수 있다.

조남준 서울시 도시공간본부장은 “은평로와 녹변역 일대 생활권을 개발하고, 교통 접근성이 우수한 거여 역세권에 양질의 미리내집을 공급함으로써 외곽 지역에서부터 시민이 체감하는 지역 활성화가 이뤄질 것으로 기대한다”고 했다.