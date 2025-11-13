매몰 작업자 1명 위치 미확인 소방 당국, 수색 작업 계속 중

[헤럴드경제=이용경 기자] 울산화력발전소 붕괴 사고 8일째인 13일 새벽 매몰자 시신 1구가 추가로 수습되면서 현재 사망자는 6명으로 늘었다.

소방 당국은 이날 오전 1시18분께 보일러 타워 5호기 잔해 속에서 사망한 30대 작업자의 시신을 수습했다고 밝혔다.

이에 따라 매몰된 작업자 7명 중 사망자는 ▷60대 남성 3명 ▷40대 남성 2명 ▷30대 남성 1명으로 총 6명이 됐다. 나머지 1명은 여전히 위치가 확인되지 않은 상태로, 계속해서 수색 작업이 진행되고 있다.

이날 수습된 30대 작업자의 시신은 사고 발생 당일인 6일 곧바로 위치가 확인됐지만, 철 구조물로 뒤덮인 잔해 4~5ｍ 안쪽에 있어 구조 작업이 더디게 진행됐다.

특히 무너진 보일러 타워 5호기가 바로 옆 4호기 방향으로 기울어진 채 넘어져 4호기 방향 가장자리에 매몰된 작업자를 구조하는 과정에서 상부 구조물의 추가 붕괴 위험성이 컸던 것으로 전해졌다.

이에 소방 당국은 구조물 해체와 제거 작업을 위해 구조대원 70여명과 민간 해체 전문가 40명을 교대로 투입했다. 전날부터는 400t(톤)급 크레인으로 무너진 5호기의 상부 구조물을 고정하고, 하부에서 구조 인력들이 철 구조물을 제거하며 통로를 확보하는 방식으로 구조 작업을 진행했다고 한다.

이번 사고는 지난 6일 오후 2시2분께 울산시 남구 남화동에 있는 한국동서발전 울산화력본부에서 가로 25ｍ, 세로 15.5ｍ, 높이 63ｍ 규모의 보일러 타워 5호기가 순식간에 붕괴하며 발생했다. 이 사고로 당시 보일러 타워 해체 작업을 하던 작업 9명 중 7명이 매몰됐다.