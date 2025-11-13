수험생 및 동반 1인 할인 혜택 제공 수험표 등 증빙 서류 제시

[헤럴드경제=서재근 기자] 이스타항공이 2026 대학수학능력시험을 마친 수험생들을 위해 항공권 할인 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다.

오는 14일부터 12월 31일까지 이스타항공 홈페이지를 통해 항공권을 구매하는 수험생은 본인과 동반 1인까지 국내선 일반 운임 대비 25%, 국제선 할인 운임 대비 최대 10% 추가 할인받을 수 있다. 탑승 기간은 11월 14일부터 내년 3월 28일이다.

홈페이지 결제 단계의 탑승자 신분 할인란에서 ‘수험생 본인’ 또는 ‘수험생 동반 1인’을 선택하면 할인이 적용되며, 출국 시 공항 카운터에서 수험표 등 증빙 서류를 제시하면 된다. 자세한 내용은 이스타항공 홈페이지를 통해 확인 가능하다.

이스타항공 관계자는 “수험생분들의 새로운 시작을 응원하고자 이번 할인 프로모션을 준비했다”며 “그동안의 학업 스트레스에서 벗어나 이스타항공과 함께 즐거운 여행 되시길 바란다”고 말했다.