용산역 3층 대합실 장기 팝업…쿠팡에도 입점

[헤럴드경제=강승연 기자] 아이스크림 브랜드 ‘벤슨(Benson)’이 14일 서울 용산역 3층 대합실에 장기 팝업 매장(조감도)을 연다고 밝혔다.

이번 팝업은 전국 철도역 상업시설∙광고매체를 운영하는 코레일유통과 협력해 마련했다.

벤슨은 16일까지 싱글컵 증정 이벤트를 한다. 모든 아이스크림을 더블컵 이상으로 구매하면 ‘레몬크림 쿠키’ 싱글컵 하나를 더 준다.

한편 벤슨은 오프라인 매장 확장과 더불어 온라인 채널 확대에 속도를 내고 있다. 최근 SSG닷컴∙마켓컬리∙배달의민족 입점에 이어 지난 8일부터 쿠팡에도 공식 입점했다.

쿠팡에선 저지밀크&말돈솔트, 말차, 뉴욕치즈케이크 등을 만날 수 있다. 21일까지 쿠팡 와우회원은 미니컵 30%, 파인트 20% 할인 혜택을 누릴 수 있다.

베러스쿱크리머리 관계자는 “앞으로도 다양한 유통 채널 입점을 통해 많은 고객에게 벤슨만의 고품질 아이스크림을 알릴 것”이라고 말했다.