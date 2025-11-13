11월 15일부터 내년 3월 15일까지 구민생활 밀접 4대 분야 집중 추진 한파쉼터 28개소, 온열의자 195개 운영…도로열선 5개소 신규 설치

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 구민들의 안전하고 따뜻한 겨울나기를 위해 오는 11월 15일부터 내년 3월 15일까지 ‘2025/26년 겨울철 종합대책’을 추진한다.

이번 대책은 한파, 제설, 안전, 생활 등 구민생활과 밀접한 4대 분야를 중심으로 마련됐다.

구는 해마다 이어지는 강추위에 대비해 한파쉼터와 한파저감시설을 확대 운영한다. 구청 본관 1층을 신규 쉼터로 지정해 28개소의 한파쉼터를 운영하고, 버스정류장에 온열의자 69개를 추가 설치해 총 195개의 온열의자를 가동한다.

겨울철 취약계층 보호와 지원에도 집중한다. 쪽방촌 내 민간 무료진료 시설인 요셉의원 이전으로 생긴 의료공백을 최소화하기 위해 ‘영등포보현희망지원센터’와 연계해 노숙인과 쪽방 주민에 대한 현장진료를 실시한다. 또한 노인맞춤 돌봄서비스 대상자 2370명의 안부를 수시로 확인하고, 독거어르신과 장애인 등 건강 취약계층을 대상으로 한 방문건강관리도 확대한다.

강설에 대비한 제설대응체계도 한층 강화한다. 대책 기간 동안 ‘제설대책본부’를 24시간 가동해 단계별 비상근무에 돌입한다. ▲신길7동 ▲신길1동 ▲영등포본동 ▲신길4동 ▲신길3동 일대 제설취약구간 5곳에 도로열선을 추가 설치해 총 13개소를 운영한다. 또한 올해는 3개 동에 보도용 제설차 운행 인력을 시범 배치, 버스정류장과 지하철 출입구 등 다중이용시설에도 전담 제설인력을 확보해 신속한 제설 작업을 추진한다.

이와 함께 시설물 안전관리도 강화한다. 건축공사장, 무허가 빈집, 재난위험시설, 가스공급‧사용시설 등 주요 시설은 물론 공연장, 공원, 전통시장 등 다중이용시설에 대한 점검을 강화해 안전사고 예방에 힘쓴다.

구는 감염병 예방과 식품위생 관리에도 총력을 기울인다. 지역사회 감염병 확산을 최소화하기 위해 주요 감염병 표본감시체계를 운영, 집중방제 기간을 확대해 소독의무대상시설과 모기 발생 민원 지역에 대한 모기유충 방제를 실시한다.

또 식중독 사고 예방을 위해 관내 600여 개 소규모 배달음식점을 대상으로 위생환경 전수조사를 진행, 김장철, 성탄절, 연말연시 등 주요 시기에는 식품 관련 업소에 대한 기획점검도 병행한다.

아울러 설 명절 성수품 가격 동향 관리와 가격표시제 이행여부 점검 등 불공정 거래행위 단속을 통해 물가 안정과 공정한 시장 질서 확립에 나설 계획이다.

최호권 영등포구청장은 “겨울철 구민 안전과 민생 안정을 최우선으로 분야별 대책을 촘촘하게 준비했다”며 “현장 중심의 예방활동과 선제적 대응으로 구민들이 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.