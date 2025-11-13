11월 12일 전달식 개최, 20일부터 동주민센터별 배분... 겨울 이불·전기요 등 9종, 723개 물품 취약가구에 전달

[헤럴드경제=박종일 선임기자]구로구(구청장 장인홍)가 11월 12일 구청 본관 3층 르네상스홀에서 ‘2025년 동절기 취약계층 난방용품 전달식’을 열고, 지역 내 복지 사각지대 해소와 따뜻한 겨울나기를 지원했다.

이번 사업은 구로구나눔네트워크와 함께 추진되며, 723개의 난방용품이 취약가구에 전달된다.

지원 대상은 난방용품이 없거나 오래돼 교체가 필요한 동절기 위기가구다. 동주민센터 복지플래너가 관리 중인 대상자 중 한파 대응이 시급한 가구를 우선 선정해 물품을 배부한다.

지원 품목은 겨울이불(극세사·차렵이불), 전기요, 귀마개·장갑 세트, 가습기, 방한 조끼, 방한 덧신, 방한 마스크 모자, 내복 등 총 9종이다. 지난해보다 품질과 실용성을 높인 국내산 제품을 중심으로 구성해 내구성과 안전성을 강화했다.

난방용품은 11월 20일부터 동주민센터를 통해 배분된다.

거동이 불편한 가구에는 복지플래너, 방문간호사, 우리동네돌봄단이 직접 방문해 전달하고, 거동이 가능한 가구는 동주민센터 내방 후 물품을 수령할 수 있다.

1인당 1개 물품 전달 원칙에 따라 중복 지급은 제한된다.

이번 사업은 구로구와 구로희망복지재단, 서울사회복지공동모금회로 구성된 구로구나눔네트워크의 민간 후원 성금을 활용해 추진된다.

총예산은 3083만 원이며, 난방 취약가구의 한랭질환 예방과 겨울철 생활 안정에 실질적 도움이 될 것으로 기대된다.

구는 난방용품 지원을 통해 취약계층의 복지 체감도를 높이고 지역 내 나눔 문화를 확산하는 계기를 만들 계획이다.

또 해마다 품목의 실용성과 품질을 보완해 수요자의 만족도를 높여가고 있으며, 앞으로도 지역사회 돌봄 체계를 더욱 강화할 방침이다.

장인홍 구로구청장은 “한파에 취약한 이웃들이 따뜻하고 건강하게 겨울을 보낼 수 있도록 손 내밀어 주신 구민 여러분께 감사드린다”며 “앞으로도 지역사회와 함께 실질적인 복지 지원이 이뤄지도록 최선을 다하겠다”고 말했다.