국제안정화군 병력 주둔용 美 중부사령부 “미군 배치되지 않을 것”

[헤럴드경제=김영철 기자] 미국이 가자지구 인근에 최대 1만명을 수용할 수 있는 임시 군사기지 건설을 검토 중이라고 블룸버그통신이 11일(현지시간) 보도했다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 가자지구 평화구상을 추진하려는 목적으로 미군이 국제안정화군(ISF)이 주둔할 기지를 조성하려는 것 아니냐는 관측이 나온다.

미 해군은 기지 건설을 위해 민간업체에 견적을 요청한 것으로 확인됐다고 블룸버그는 전했다. 미군 측은 가자지구 인근에 건설될 기지가 자체 전력 공급과 함께 상·하수 관리 등 자급자족형으로 운영돼야 한다고 업체 측에 조건을 제시한 것으로 전해졌다.

이에 대해 중동 내 미군을 총괄 지휘하는 중부사령부는 대변인을 통해 “미군은 국제사회와 함께 국제 병력 주둔을 위한 여러 옵션을 검토하고 있다”고 밝혔다. 다만 중부사령부는 “미군은 가자지구에 배치되지 않을 것”이라고 선을 그었다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인도 이 같은 계획에 대해 아직 백악관이 승인한 바 없다며, 해당 문건을 “군 내부의 어딘가에서 나온 단 한 장짜리 종이”라고 블룸버그에 전했다.

“국제안정화군 기지 조성 위한 계획일수도”

다만 미군 측이 가자지구 인근에 기지 건설을 검토한 것이 이스라엘에 국제안정화군(ISF)을 위한 잠재적 기지를 조성하기 위한 계획이라는 관측이 나온다.

익명의 미 정부 관계자는 이번 요청이 남부 이스라엘에 국제안정화군(ISF)을 위한 잠재적 기지를 조성하기 위한 초기 계획 단계에 해당한다고 블룸버그에 전했다.

브래들리 보먼 민주주의수호재단 국장은 “하마스를 무장 해제하는 과정에서 물류를 관리하려면 이스라엘군 기지와는 별도로 상당한 규모의 기지가 인근에 필요할 것”이라며 “국방부가 트럼프 행정부의 평화구상을 지원하고 ISF를 준비하기 위해 선제적으로 움직이는 것일 수도 있다”고 분석했다.

트럼프, 가자 평화구상에 사활…‘국제안정화군’ 최소 2년 주둔 추진

트럼프 행정부는 가자지구에서 평화구상을 유지하기 위한 조치를 시행하고 있다.

앞서 트럼프 대통령은 휴전 이후 이스라엘군 병력을 대체하고 휴전을 감독할 국제안정화군(ISF)을 가자지구에 배치한다는 ‘가자지구 평화 구상’을 밝힌 바 있다. 미국이 주도할 ISF에 현재까지 인도네시아, 아제르바이잔, 이집트, 튀르키예 등이 파병 의사를 밝힌 것으로 전해졌다.

이와 관련해 트럼프 행정부는 가자지구 휴전 유지 임무를 수행할 국제안정화군(ISF)을 현지에 최소 2년 동안 주둔시키는 방안을 추진하기 위해 유엔 안전보장이사회(안보리) 결의안 초안을 안보리 회원국들에 보냈다고 미 악시오스가 지난 3일 보도했다.

미국은 내년 1월까지 첫 ISF 병력을 가자지구에 배치하는 것을 목표로 한다고 미 당국자가 악시오스에 전했다. 결의안 초안을 토대로 회원국들과 며칠간 협상한 뒤 몇 주내 결의안 채택을 위한 표결을 추진한다는 계획이다. 이 결의안은 ISF를 위한 각국의 파병과 평화위의 가자지구 활동 등에 관한 법적 근거로 기능하게 된다.

미국은 평화 중재 성과에 금이 가는 것을 막기 위해 최근 가자지구 상공에 직접 드론을 띄우기도 했다.

복수의 이스라엘군 관계자와 미국 국방부 관계자에 따르면 이 드론은 이스라엘의 동의하에 가자지구의 지상 활동을 감시하는 데 사용되고 있다. 이들은 드론 감시 임무가 지난주 이스라엘 남부에 개소한 민군협력센터(CMCC) 활동을 지원하기 위한 차원이라고 설명했다.

한편 이스라엘군은 대변인을 통해 “미국과 여러 국가와 함께 가자지구의 미래에 대해 논의 중”이라며 “다양한 아이디어가 논의되고 있다”고 밝혔다.