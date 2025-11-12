‘2025 대한민국 어린이박람회’서 스포츠 즐거움 전파 안전한 폼 재질 장비, 유소년 스포츠 안전문화 확산

대한하키협회는 지난 7일부터 9일까지 코엑스마곡서 열린 ‘2025 대한민국 어린이박람회’에서 ‘안전한 실내하키 체험존’을 운영했다고 12일 밝혔다.

대한하키협회 유소년위원회가 주관한 이번 체험존 프로그램은 ‘안전’이라는 주제 아래 폼(foam) 재질로 만들어진 스틱과 공을 활용해 어린이들이 부상 위험 없이 하키의 재미와 기본기를 익힐 수 있도록 구성됐다.

현장에서는 대한하키협회 전문 지도자 및 코치진이 직접 참여해 올바른 스틱 잡는 법, 패스와 슈팅 등 하키의 기초 동작을 지도하며 어린이들의 참여와 관심을 끌어냈다.

대한하키협회 성용식 회장은 “이번 박람회를 통해 어린이와 학부모가 하키를 더욱 친숙하고 안전한 스포츠로 인식하길 바란다”며 “앞으로도 유소년 대상 안전 프로그램과 실내하키 저변 확대에 힘쓰겠다”고 밝혔다.

한편, 대한하키협회는 전국 초등학교 및 생활체육시설을 중심으로 ‘유소년스포츠 기반구축사업’과 ‘실내하키 교원연수 프로그램’을 통해 스포츠교육 활성화를 지원하고 있으며, 학교 체육활동 및 방과 후 프로그램을 운영해 건강한 신체활동과 건전한 스포츠 문화 확산에 기여할 계획이다.