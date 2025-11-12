소비자 “중국산이면 가격이라도 내려라” 불만 국제 코코아 가격 급등 등 원가 절감 차원인 듯

[헤럴드경제=한지숙 기자] 시중에 유통되는 이탈리아 초콜릿 ‘페레로 로쉐’ 제품의 원산지가 이탈리아가 아닌 중국인 것으로 알려져 소비자들이 술렁이고 있다.

12일 유통업계에 따르면 페레로 그룹은 최근 중국 항저우 공장에서 생산한 페레로 로쉐 제품을 한국 시장에 공급하기 시작했다.

국내 편의점과 대형 마트 일부 매장에는 기존 이탈리아산 재고와 중국산 신규 물량이 혼재돼 판매되고 있다. 실제 가까운 편의점이나 온라인몰에서 판매되는 제품 포장에는 원산지 표시가 중국으로 돼 있는 걸 확인할 수 있다.

이탈리아산 재고가 소진되는 대로 중국산으로 전량 대체될 가능성이 높다는 전망이 나온다.

페레로 그룹은 원가 절감을 위해 생산 비용이 낮은 중국으로 변경을 추진한 것으로 보인다. 최근 국제 코코아 가격이 흉작과 공급난 영향으로 연일 급등했다. 또한 업체 측은 제품 품질에는 변함이 없다는 입장이다.

그러나 소비자들은 실망감을 드러내고 있다. 온라인에선 “중국산을 그 돈 주고 사 먹어야 할 이유가 없다” “가격이라도 내려야 하는 거 아닌가” “비싸도 사 먹는 이유가 이탈리아 고급 초콜릿이라서였는데” 등 불만 글이 이어지고 있다.

업체 측은 “전 세계 모든 생산 공장은 페레로 그룹이 중앙에서 정의한 동일한 품질 기준을 따른다”며 “페레로 로쉐를 생산하는 모든 공장은 페레로 로쉐 제품을 동일한 높은 수준으로 제조하기 위해 그룹이 수립한 동일한 포괄적 지침과 품질 요구 사항을 준수한다”고 밝혔다.

아울러 “항저우에서 생산된 제품은 이미 중국 현지 시장과 다른 동남아시아 및 중동 일부 지역에 공급하고 있다”며 “페레로 로쉐 당사는 높은 품질과 비교할 수 없는 탁월한 맛에 대한 글로벌 목표를 유지한다. 이 점은 변한 것이 없으며 앞으로도 변하지 않을 것”이라고 강조했다.