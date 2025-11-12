한국노인인력개발원 노인역량활용사업으로 추진 참여자 25명 중 5명은 1종 드론자격증 취득 해안 수색, 쓰레기 투기 감시 등 지역 사회 활동 전개

[헤럴드경제(제주)=이태형 기자]지난 7일 오전 제주특별자치도 서귀포시 외돌개 해변에서 드론 6대가 일제히 날아올랐다. 사전에 이동 구역을 나눈 드론은 외돌개 일대를 돌며 지역 순찰에 나섰다. 드론을 조종하는 이들은 서귀포시니어클럽 소속의 시니어드론순찰대.

이날 활동 중인 윤대균(68)씨는 “제주시청에서 37년 근무하고 퇴직한 뒤 서귀포시니어클럽에서 드론조종 교육을 받은 것을 계기로 자비 100만원까지 들여 올해 가장 높은 단계의 1종 드론자격증을 땄다”라고 자랑했다. 4종 자격증만 있어도 드론 조종이 가능하지만, 1종은 산업용으로 실제 농업에도 드론을 활용할 수 있다.

한국노인인력개발원이 노인역량활용사업으로 진행하는 시니어드론순찰대는 65세 이상 참여자 25명이 5인 1조로 하루 3시간씩 활동한다.

‘노인일자리는 허드렛일’이라는 이미지를 쇄신하기 위해 시니어드론순찰대는 고도화사업의 하나로 추진됐다. 2022년 제주국제자유도시개발센터(JDC) 지원으로 15명이 교육을 받은 것을 시작으로, 현재 활동 중인 25명 중 5명이 1종 자격증을 보유하고 있다.

드론으로 출입금지 구역 감시와 고사리철 실종자 수색, 화재·오폐수 방류·대형폐그물 탐색, 어선 전복 과 같은 비상 상황 발생 시 민관 합동 수색작업 등 다양한 활동을 전개하고 있다.

김찬보(67)씨는 시니어드론순찰대원 중에서도 지역의 유명인사로 통한다.

서울 소재 금융기관에서 30년간 근무하다 제주로 내려와 10년간 발전업에 종사하다 은퇴한 김 씨는 한라산 등반에 무료함을 느끼고 3년 전에 노인일자리사업에 참여했다. 서귀포시니어클럽 교육과 독학을 통해 3개월 만에 1종 드론자격증도 취득했다.

김 씨는 “3개월 동안 하루도 빠지지 않고 수업에 참여했다”라며 “드론 활동에 활용하기 위해 영상촬영과 제작 일러스트를 독학으로 배우고 있다”라고 말했다.

김 씨가 유명해진 것은 올해 4월 외돌개에서 극단적인 선택을 시도하는 이를 드론 순찰 중에 발견하고 구조한 것이 지역 언론에 알려지면서다.

김 씨는 “드론순찰대인데 이렇게 돌아가시면 우리가 책임져야 한다며 30분 이상을 설득했다”라며 “수차례 설득 끝에 자살시도자를 정자에 앉혀놓았더니 술이 깨서 ‘정말 고맙다’고 했다”라고 당시를 떠올렸다.

이들 시니어드론순찰대는 특히 4~5월 고사리 채취에 나섰다 실종하는 사례가 빈발하면서 숲속 감시는 물론이고 자체 아이디어를 내서 바위 해변과 같은 위험지역에서 드론을 이용한 대피 안내방송을 한국어, 중국어, 일본어, 영어 등 4개 국어로 하고 있다.

올해 5월 제주공항공사와 노인일자리와 연계한 ‘공항안전 불법드론 감시단’ 출범을 주도한 신희균 노인인력개발원 제주본부장은 “2022년부터 제주도와 함께 다양한 노인일자리를 추진하고 있다”면서 “노인일자리가 허드렛일만 하는 것이 아니라 지역 사회에 이바지해 지역 사회와 참여자들을 잇는 연결고리가 될 수 있도록 할 것”이라고 말했다.