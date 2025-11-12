무신사 성수점 찾아 현장 점검·간담회

[헤럴드경제=배문숙 기자]여한구 산업통상부 통상교섭본부장은 12일 “K-수출의 새로운 성장 동력 마련을 위해 한류 연계 K-소비재 수출 확대 방안을 연내 발표할 계획”이라고 밝혔다.

여 본부장은 이날 서울 성동구 무신사 스탠다스 성수점을 찾아 K-패션 수출 현황을 점검하고, 유통 기업 간담회를 하며 이같이 말했다.

이번 행사는 K-컬처의 글로벌 확산으로 K-소비재 수출이 증가하는 가운데 역량과 경험을 갖춘 유통 플랫폼을 통한 소비재 수출 확대 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

여 본부장은 한류와 연관된 K-소비재를 신(新) 수출 동력으로 육성하기 위한 정부 지원을 강화하겠다고 했다.

우선, 한류 연계 마케팅 지원을 강화해 K-소비재 프리미엄화를 추진하기 위해 한류박람회, K-팝 콘서트 등 주요 행사와 연계한 홍보 기회를 확대하고, 지원 방식도 시장 트렌드를 선도하는 유통 플랫폼 기업이 주도적으로 기획하도록 한다.

물류, 인증, 지재권 등 수출 기업 애로를 끝까지 해결하기 위해 코트라 현지 무역관과 협업해 소비재 특성에 맞는 맞춤형 물류 인프라를 지원하고, 할랄 등 국가별로 다른 해외인증 정보 제공 및 컨설팅을 확대한다.

또한 해외 역직구 등 온라인 플랫폼 활성화 방안을 마련해 우리 유통기업이 글로벌 플랫폼으로 성장할 수 있도록 글로벌 몰(Mall) 구축 및 홍보 지원, 현지 물류 파트너와의 연결, 통관·인증 등을 적극 지원한다.

여 본부장은 “우리 유통 플랫폼은 해외 소비자와 K-소비재를 연결하는 핵심 가교”라며 “역량 있는 우리 유통기업의 해외 진출에 따라 우리 중소·중견기업 제품이 세계인에게 한층 더 가까이 다가갈 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.