‘갤럭시 XR’로 몰입형 학습 구현 고위 임원가지 연간 2만명 대상 맞춤형 교육 진행

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성인력개발원이 삼성전자의 헤드셋형 XR(확장현실) 기기 ‘갤럭시 XR’을 활용한 AI(인공지능)·XR(확장현실)을 결합한 교육을 본격 도입했다. 기존 강의실 중심의 교육 한계를 뛰어넘어 몰입감 높은 체험형 학습 환경을 조성해 임직원의 실전형 역량 강화를 목표로 한다.

삼성은 신입사원부터 고위임원까지 연간 2만여명을 대상으로 AI·XR 교육을 운영할 계획이라고 12일 밝혔다. 11월에는 ▷명상 ▷삼성 역사체험 ▷리더십 ▷외국어 ▷토론 등 5개 과정에 XR 기술을 우선 적용했다.

갤럭시 XR은 텍스트·이미지·음성·영상 등 다양한 정보를 동시에 처리하는 ‘멀티모달 AI’에 최적화된 기기로, 사용자의 행동과 환경에 따라 실시간 반응이 가능하다. 이를 통해 현실과 유사한 시뮬레이션 교육이나 실제로 접근이 어려운 시공간을 구현한 가상체험형 교육이 가능하다. 특히 AI를 적용해 개인별 맞춤 학습이 가능하다.

교육생은 갤럭시 XR을 착용한 뒤 가상 공간에서 음성·시선·제스처 등으로 상호작용하며 주제별 학습을 진행한다. 가령 1938년 삼성상회 창립 당시로 돌아가 회사를 탐방하거나, 가상 회의실에서 발표 및 토론 연습을 할 수 있다. 부서장은 AI 아바타와의 1:1 롤플레잉을 통해 갈등 관리 훈련을 진행할 수도 있다.

향후 삼성인력개발원은 교육·콘텐츠 전문가로 구성된 외부 자문단과 협력해 XR 콘텐츠를 고도화하고, 삼성전자와 함께 차세대 XR 기기용 교육 프로그램을 개발할 계획이다.

한편 갤럭시 XR은 삼성전자가 구글, 퀄컴과 공동 개발한 ‘안드로이드 XR(Android XR)’ 플랫폼을 최초로 탑재한 헤드셋형 기기로, 지난 10월 22일 국내 출시됐다. 사용자는 갤럭시 XR을 통해 음성·시선·손짓 등 직관적 인터페이스로 3차원 공간을 탐색하거나, AI를 활용해 가상 투어와 엔터테인먼트 콘텐츠를 즐길 수 있다.