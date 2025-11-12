[헤럴드경제=김아린 기자] 김건희 여사에 관한 각종 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀이 오는 26일 윤석열 전 대통령을 조사할 예정이다. 앞서 특검은 오는 24일 김 여사를 소환 통보했는데, 이틀 뒤 윤 전 대통령을 소환하겠다는 계획이다.

김형근 특별검사보는 12일 정례 언론 브리핑에서 “특검은 어제(11일) 윤 전 대통령에 대해 11월 26일 오전 10시에 피의자로 출석할 것을 요구하는 출석 요구서를 서울구치소장에게 송부했다”고 밝혔다. 현재 윤 전 대통령은 서울구치소에 수감 중이다.

김 특검보는 “윤 전 대통령에 대해서는 지금까지 수사된 각종 사항에 대해 전부 조사할 예정”이라고 설명했다.

특검은 윤 전 대통령의 출석 요구서에 공직선거법 위반 혐의 등의 피의자로 적시한 것으로 알려졌다.

김 여사의 어머니 최은순 씨와 오빠 김진우 씨에 대한 신병 확보 계획에 대해 특검 관계자는 “현재 조사 내용을 검토 중”이라고 했다. 최씨와 김씨는 전날 양평 공흥지구 특혜 의혹과 관련한 조사를 받으러 특검에 출석했다. 두 사람은 증거 인멸·은닉 혐의로도 조사를 받고 있다.

한편 특검은 도이치모터스 주가조작 공범으로 도주 중인 피의자에 대해 지난주 법원으로부터 체포영장을 발부받고 이날 경찰청 국가수사본부에 피의자 검거를 위한 공조 수사를 요청했다.