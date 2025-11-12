10·15대책 후 매물 급감·거래 급증 호가 상승하자 집주인들 매물 회수 갭투자 수요 몰리며 가격 기대감 확산 국토장관 “일부 지역 규제 확대 검토”

10·15 주택시장 안정화 대책 이후 수요가 집중된 경기도 동탄신도시 일대 아파트 매물 감소세가 두드러지는 양상이다.

규제 대상에서 제외돼 ‘갭투자’(전세 끼고 매매)가 가능한 동탄 주요 단지들의 거래가 늘며 매물이 소진되고, 집값 상승 기대감에 매물을 거둬들인 집주인이 늘어난 영향이다. 동탄 일대의 호가·실거래가 상승 및 매물 감소 추세가 뚜렷해지자 국토교통부 장관은 ‘화성시’를 풍선효과 우려 지역으로 직접 언급하며 추가 규제 가능성을 시사했다.

12일 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 이날 기준 경기도 화성시 청계동·송동 등 동탄2신도시로 묶이는 지역의 아파트 매매 매물이 10·15 대책 시행 전인 한 달 전과 비교해 10% 이상 줄어든 것으로 집계됐다.

주요 단지가 밀집해 있는 청계동은 매물이 971건으로 한 달 전 1105건이었던 것을 고려하면 12.1%(134건) 감소했다. 청계동 일대 아파트 매물은 2023년 11월 말부터 1000건대를 유지해 왔는데 1000건 아래로 내려간 것은 약 2년여 만이다. 동탄호수공원 인근으로 아파트들이 모여 있는 화성시 송동은 같은 기간 매물이 253건에서 224건으로 11.5% 줄었다.

단지별로 보면 선호도에 따라 매물이 빠르게 소진되는 모습이다. 청계동의 ‘동탄역시범호반써밋’(1002가구)은 이날 기준 매물이 27건으로 한 달 전(47건) 대비 42.6% 줄었다. 인근 단지인 ‘동탄역센트럴푸르지오’(1348가구)는 52건에서 30건으로 42.4%, ‘동탄역시범대원칸타빌아파트’(498가구) 30건에서 22건으로 26.7% 감소했다. 영천동의 ‘동탄역센트럴자이’도 같은 기간 43건에서 33건으로 23.3%, ‘동탄역이지더원’은 59건에서 47건으로 20.4% 줄었다. 오산동 ‘반도유보라아이비파크3.0’도 70건에서 49건으로 매물이 30% 소진돼 동탄2신도시 일대 주요 단지들은 20~40%대 감소세를 보였다.

이 같은 추이는 10·15 대책으로 인해 서울 전역, 경기 12개 지역이 토지거래허가구역·규제지역으로 묶이자 동탄, 구리 등 수도권 비규제지역으로 일부 수요가 이동한 결과로 풀이된다. 선호 단지 위주로 거래가 늘어난 데다 들썩이는 비규제지역 시장 상황에 매도인들이 가격 상승 기대감을 갖고 매물을 거둬들이고 있어서다.

김효선 NH농협은행 부동산 수석전문위원은 “동탄 일대 아파트 거래로 인해 매물이 소진되기도 했고 집값이 얼마나 변동이 있을지 예측이 어렵기 때문에 매도인들이 급하게 팔기보단 좀 지켜보자는 심리로 거둬들이는 영향이 있다”고 설명했다.

실제 직방이 국토교통부 실거래가 공개시스템 자료를 분석한 결과 화성시의 10·15 대책 발표 후 20일간 아파트 매매건수 890건으로, 대책 직전 20일 561건 거래된 것과 비교하면 59% 급증했다. 매물 감소폭이 가장 컸던 동탄역시범호반써밋은 대책 이후 이날까지 14건 거래됐는데 대책 발표 직전 같은 기간 6건이 거래된 것을 고려하면 매매량이 두 배 이상 늘었다. 동탄역센트럴푸르지오도 13건에서 22건으로 매매건수가 69.2% 급증했다.

매물은 줄어들고 거래는 늘어나며 호가도 지속적으로 오르고 있다. 호가를 반영하는 한국부동산원 주간 아파트가격 동향조사에 따르면 화성시의 아파트값 변동률은 대책 전인 10월 셋째주(13일 기준) -0.03%였다가 넷째주 0.00%로 보합전환했고, 다섯째주 0.13%로 상승전환 후 지난주 0.26%로 오름폭이 확대됐다.

동탄 부동산 가격 흐름을 나타내는 각종 지표가 우상향을 그리자 정부도 수도권 비규제지역 일대 시장 상황을 집중 모니터링하며 추가 규제 가능성을 열어두고 있다. 김윤덕 국토부 장관은 전날 국회 국토교통위원회 전체회의에서 “현재 화성이나 구리 지역의 경우 부동산 가격이 풍선효과로 인해 상승할 우려가 있는 수준”이라며 “일부 지역에 대한 규제 확대도 검토하고 있다”고 말했다. 신혜원 기자