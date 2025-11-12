3분기 누적 해외주식투자 718억弗 2021년 역대 최대 기록 이미 넘어 경상수지 흑자에도 환율 상방압력 ↑

올해 3분기까지 누적된 내국인 해외 주식투자 규모가 이미 연간 기준으로 최대 수준을 경신한 것으로 확인됐다.

금융계정에서 이 정도로 큰 규모의 달러가 빠져나가게 되면 역대 최대의 경상수지 흑자를 내더라도 환율이 하향 안정되기는 어렵다. 이에 시장에서는 당장 내년 환율도 1460원의 높은 상단을 예상했다.

12일 한국은행에 따르면 3분기까지 국제수지 금융계정 내 주식(자산) 항목은 누적 718억4220만달러를 기록했다.

이는 지난해 연간 기록 421억9690만달러와 비교해 296억4530만달러나 많은 수준이고, 심지어 기존 연간 역대 최대 기록이었던 2021년(685억3220만달러)조차 이미 뛰어넘었다.

이러한 현상은 일반정부·개인 등 민관을 막론하고 모든 주체에서 공통으로 나타나고 있다. 여기에 10월 들어서는 국내 개인투자자의 해외주식 순매수 규모가 역대 최대(68억1000만달러)를 기록하는 등 투자 규모가 더 커지고 있다.

한은 관계자는 “3분기는 전반적으로는 연기금 등 일반정부의 매수세가 강했고, 2분기 좀 사그라들었던 개인들의 투자 규모도 최근 다시 살아나는 분위기”라며 “해외 주식투자의 드라이브가 강하게 나타나고 있는 것은 사실”이라고 설명했다.

특히 올해 9월까지 누적 경상수지 흑자는 827억7000만달러로 사상 최대치를 기록하고 있지만, 해외 투자 규모도 이에 대응할 정도로 커지면서 사실상 달러 공급과 수요가 상쇄되는 모양새다. 게다가 이제는 연간 200억달러에 달하는 대미투자 요인도 가세하게 됐다. 우리나라의 투자·외환시장 구조 자체가 당분간 고환율을 유지할 수밖에 없는 형태로 변화한 셈이다.

이와 관련 한국금융연구원은 전날 2026년 경제전망 세미나에서 “관세 불확실성 및 거주자 해외증권투자가 환율에 대한 주요 상방압력으로 작용해왔다”며 “올해 1~4월 증가한 이후 정체됐던 개인 해외주식 투자는 9월 말부터 가파른 증가세를 시현했다”고 강조했다.

이에 시장에서는 당분간 환율이 높은 수준을 유지할 수밖에 없다고 보고 있다. 줄지 않는 달러 수요로 말미암아 원화 가치의 상대적 약세는 피하기 어렵다는 분석이다.

우리은행은 전날 2026년 외환시장 전망 보고서를 통해 “연말, 연초까지는 미국 자산성과 우위를 바탕으로 한 달러 선호도가 높아지며 강달러를 지지할 것”이라며 내년 환율 상단을 1460원, 하단을 1320원으로 제시했다. 민경원 우리은행 이코노미스트는 “개인투자자들의 국장 선호는 아직도 낮기 때문에 해외투자는 계속 이어질 것이고, 연기금 등 일반정부도 미국 주식시장의 수익률이 압도적일 것이므로 포트폴리오에서 해외투자를 줄이기 어렵다”고 설명했다.

환율의 흐름에 대해서는 ‘상고하저’라고 진단했다. 1분기까지 환율은 높은 수준을 유지하겠으나 이후 일본은행의 기준금리 인상이 재개되면 엔화 강세를 매개로 달러 가치가 일부 떨어질 수 있다는 관측이다.

허재환 유진투자증권 연구원도 “(내년 환율은) 상고하저의 가능성이 크다”며 “해외 직접투자나 증권투자로 나가는 자금이 너무 많아서 1400원대 초반 아래로 내려가기는 어려울 전망”이라고 내다봤다.

이어 “해외 주식시장을 대신에 국내 주식시장 비중을 늘린다는 얘기가 있지만 구조적으로 국내 시장이 세계에서 차지하는 비중이 2%밖에 되지 않아 연기금 등 일반정부가 포트폴리오 차원에서 국내 비중을 확 늘리기는 어렵다”고 덧붙였다.

이날도 환율은 1460원대를 넘나드는 높은 수준에서 거래되고 있다. 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 전 거래일보다 2.3원 내린 1461.0원에서 개장해 1459.2원까지 내렸다가 1460원대 초반에서 거래 중이다. 홍태화 기자