14일부터 ‘하이틴 멤버스’ 대상 할인·증정 응원 학교 투표로 상위 3개 학교에 간식차

[헤럴드경제=강승연 기자] CJ올리브영이 2026학년도 대학수학능력시험(이하 수능)을 마친 10대 청소년들을 응원하기 위해 다양한 행사를 진행한다고 12일 밝혔다.

수능 다음날인 오는 14일부터 20일까지 일주일 간 만 14~19세 회원인 ‘올리브 하이틴(Hi-TEEN) 멤버스’를 대상으로 ‘수능 OFF, 혜택 ON!’ 프로모션을 선보인다. 이번 프로모션은 10대 회원의 니즈를 반영해 참여형 이벤트와 할인 혜택을 다양하게 구성했다.

우선 하이틴 멤버스 전용 할인 혜택을 풍성하게 마련했다. 올리브영 매장 또는 온라인몰에서 2만원 이상 구매 시 4000원 할인 쿠폰을 제공한다. 10대에게 인기가 많은 색조 브랜드인 ‘라카’와 ‘얼터너티브스테레오’의 경우, 1만원 이상 구매하면 30% 할인되는 브랜드 쿠폰을 지급한다. 소용량 화장품을 선호하는 10대 소비자들의 수요를 반영해, 올리브영 온라인몰의 기획전 페이지에서 각 브랜드의 특정 미니 틴트 2개 구매 시 본품 미니 틴트 1개를 선착순으로 증정하는 이벤트도 진행한다.

친구들과 함께 재미있게 참여할 수 있는 ‘간식 트럭’ 이벤트도 마련했다. 10대 회원들이 자신이 응원하는 중학교나 고등학교에 투표하면, 투표 수 상위 3개 학교에 간식 트럭을 보내준다. 투표는 행사 기간인 14일부터 20일까지 올리브영 모바일 앱 내 이벤트 탭의 ‘수능 OFF, 혜택 ON!’ 프로모션 페이지에서 참여할 수 있으며 당첨 학교는 다음달 4일에 발표된다.

수능을 마친 고등학교 3학년 학생을 위한 특별 행사도 준비했다. 여성 생애 주기 맞춤형 상품 및 서비스인 W케어를 주제로 한 ‘올리브 클래스(OLIVE CLASS: TEEN)’다. 차병원 부인과 전문교수가 여성 건강을 주제로 강연하고, 올리브영이 엄선한 W케어 상품 체험 키트와 다과를 선물로 제공한다. 서울 상암고등학교와 중앙여자고등학교에서 오는 11월 28일과 12월 3일 각각 진행될 예정이다.

올리브영 관계자는 “수능을 마친 수험생은 물론 모든 10대 청소년에게 할인을 넘어 공감과 응원의 메시지를 전하고자 이번 행사를 기획했다”고 설명했다.