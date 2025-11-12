문화유산 보존(문화체육관광부, 국무총리, 국가유산청, 민주당) vs 도심 재생(오세훈 서울시장, 세운4구역 조합원, 종로구청)세운4구역 재개발 둘러싼 정면충돌

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도심 한복판 종묘 앞 세운4구역 재개발을 놓고 ‘오세훈 대전(大戰)’이 벌어지고 있다.

대법원은 지난 6일 판결로 사업 추진에 탄력이 붙은 오세훈 서울시장을 향해 문화체육관광부, 국가유산청, 국무총리실, 민주당 의원들까지 일제히 제동을 걸고 나선 것이다. 이른바 ‘2대 4 구도’의 종묘대전이다.

대법원 판결로 불붙은 ‘세운4구역’ 논란

세운4구역은 종묘 남쪽, 세운상가 인근에 위치한 도심 핵심 지역으로, 오랜 기간 노후 건물과 상권 침체로 재개발 논의가 이어져 왔다.

지난 10월 대법원이 서울시의 정비계획 변경에 손을 들어주며 사업 추진에 속도가 붙자, 문화재 보존을 이유로 한 반대 세력의 반발이 급격히 커졌다.

정부 부처 총출동, 오세훈 압박

최휘영 문화체육관광부장관이 지난 7일 국가유산청과 함께 현장을 방문,“종묘의 역사적 경관 훼손이 우려 된다”며 공개적으로 서울시를 비판했다. 여기에 김민석 국무총리까지 현장을 방문, “바로 턱하고 숨이 막하게 되겠다. 여기와서 보니 나두면 기가 막힌 경관이 돼버리는 것”이라고 비판했다.

이와 함께 민주당 의원들 역시 국회에서 “오세훈 시장의 도시개발 일변도 정책이 종묘의 정체성을 훼손할 수 있다”고 성토하며 가세했다.

서울시 “역사와 현대의 공존이 목표”

이에 대해 서울시는 “세운4구역은 단순한 건축 개발이 아닌 역사·문화가 공존하는 모델이 될 것”이라며 반박했다.

종로구청도 “종묘의 역사성과 도시 미관이 공존하는 균형 잡힌 발전을 지원하겠다”고 밝히며 서울시 방침에 힘을 실었다.

서울시는 이번 사업을 통해 종묘에서 남산으로 이어지는 녹지축을 복원하고, 스카이라인을 조정해 ‘역사와 현대의 조화’를 구현하겠다는 입장이다.

종묘대전의 숨은 변수 ‘세운4구역 주인들’

흥미로운 점은 세운4구역 토지주들이 오세훈 시장 편에 서 있다는 것이다. 오랜 기간 재개발 지연으로 재산권 침해를 호소해온 이들은 “이제야 숨통이 트였다”며 강하게 지지 의사를 밝히고 있다.

결국 중앙정부와 서울시의 대립, 문화유산 보존 논리와 주민 생존권 논리가 맞서는 복합전선이 형성된 셈이다.

승자는 누가 될까

오세훈 시장은 11일 CBS 라디오 김현정의 뉴스쇼에 출연, “세운 4구역이 종묘 경계로부터 170ㅡ 떨어진 곳에서 첫 건물이 시작하고 종로변과 청계천변 고층 빌딩까지는 500m 이상 거리를 두게 된다”고 설명했다.

오 시장은 종묘를 해치지 않으면서도 도심을 되살릴 수 있다며 추진 의지를 굽히지 않고 있다. 반면 정부는 법적·행정적 대응을 예고해 긴 싸움이 예고된다.

‘문화재 보존’이라는 대의명분과 ‘도심 재생’이라는 현실 필요가 부딪히는 이번 종묘대전의 승자가 누구일지는, 결국 법과 여론의 향배가 결정하게 될 것이다.