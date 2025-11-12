정수기 부문 9년, 공기청정기 부문 8년 연속 1위 자가관리 고객 대상 ‘무상 코디방문 케어서비스’ 도입

[헤럴드경제=김광우 기자] 베스트 라이프 솔루션 기업 코웨이는 한국표준협회가 주관하는 ‘2025 한국서비스품질지수(KS-SQI)’ 조사에서 정수기 부문 9년, 공기청정기 부문 8년 연속 1위에 선정됐다고 12일 밝혔다.

한국서비스품질지수(KS-SQI, Korean Standard-Service Quality Index)는 한국표준협회와 서울대 경영연구소가 공동 개발한 서비스 품질 평가 제도다. 실제 서비스를 이용한 고객을 대상으로 만족도를 조사해 업계별 1위 기업을 선정한다.

코웨이는 35년 이상 축적된 렌탈 케어서비스 노하우와 전문성을 바탕으로 이번 조사에서 ▷서비스 결과 품질 ▷서비스 상호작용 품질 ▷서비스 환경 품질 등 주요 평가 항목 전반에서 업계 평균을 상회하는 점수를 받았다.

코웨이는 고객의 다양한 니즈를 반영한 맞춤형 서비스를 지속 확대하고 있다. 특히 자가관리 고객 중 직접 관리가 어렵거나 전문적인 케어 서비스를 필요로 하는 고객들의 니즈를 적극 반영해 ‘무상 코디방문 케어서비스’를 새롭게 도입했다.

정수기와 공기청정기, 비데 등을 대상으로 렌탈 계약 기간 중 2회 무상 제공하며, 코웨이 서비스 전문가인 코디가 방문해 전문 서비스 도구를 활용한 맞춤 케어를 진행한다.

또 정수기 렌탈 고객에게는 ‘토탈케어서비스’를 통해 더욱 체계적인 위생 관리를 제공하고 있다. 정수기 내부에 물이 흐르는 부품을 모두 교체하고 탱크 살균까지 제공하는 종합 위생 관리 서비스로, 소비자들로부터 높은 만족도를 얻고 있다.

이외에도 고객 편의를 높이기 위해 ‘서비스매니저 도착 알림 서비스’를 운영 중이다. 서비스매니저(설치·AS기사)의 출발 정보, 현재 위치, 도착 시간 등 방문 정보를 알림톡으로 미리 안내해 고객 신뢰와 편의성을 높였다.

코웨이 관계자는 “다양화된 고객 니즈를 충족하기 위한 세심한 서비스가 코웨이의 경쟁력”이라며 “앞으로도 고객이 안심하고 제품을 사용할 수 있도록 서비스 품질을 지속 강화할 것”이라고 말했다.